Naruto: un prequel dedicato al Quarto Hokage? L'ambiziosa richiesta della community

La serie di Naruto si è ormai conclusa anni fa, ma grazie al ritorno dei ninja di Konoha con il sequel, Boruto: Naruto Next Generations, gli appassionati sono tornati a riflettere riguardo l'immensità del mondo creato originariamente da Masashi Kishimoto, ponendo particolare attenzione al passato di determinati personaggi, come Minato Namikaze.

Il padre di Naruto, descritto come un ninja dalle abilità e capacità incredibili, nonché difensore del Villaggio della Foglia, non ha mai veramente trovato spazio all'interno della narrativa, per questo un fan ha postato su Reddit l'immagine che potete vedere in calce. Minato: Naruto Previous Generation, così l'utente @valigomm ha intitolato quella che secondo lui è una serie di cui la community ha bisogno.

I numerosi commenti hanno in parte sottolineato ed evidenziato i desideri dei fan, che stando a quanto mostrato dalla locandina realizzata appositamente per questo prequel, vorrebbero vedere le avventure del giovane Minato, di come sia diventato il ninja protettore di Konoha, della sua relazione con Kushina, e dell'allenamento a cui è stato sottoposto da un Jiraiya più giovane.

Sarebbe sicuramente un'occasione perfetta per approfondire la storia del villaggio e i rapporti tra personaggi così straordinari. Voi cosa ne pensate? Vorreste un prequel dedicato all'infanzia e alla crescita di Minato Namikaze? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che Hinata è esplosiva nel cosplay di Unique Sora, e vi lasciamo scoprire quali sono i 5 clan più forti di Konoha.