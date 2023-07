Naruto, i primi spoiler dal oneshot di Minato: tornano Kushina e il Rasengan

E così, dopo qualche mese di attesa durante i quali era già chiaro chi sarebbe stato il vincitore, è stato ufficializzato lo spin-off su Minato Namikaze. Come promesso, il vincitore del sondaggio di popolarità che ha sancito il personaggio più amato di Naruto di tutto il mondo diventerà il protagonista di un capitolo molto speciale.

Disegnato da Masashi Kishimoto stesso, il one-shot su Minato debutterà su Manga Plus domenica 16 luglio 2023 in inglese. Un ritorno in grande stile per la serie che impegnerà i lettori per oltre 50 pagine con una storia nuova di zecca e mai raccontata prima d'ora, di cui si hanno soltanto delle informazioni frammentate e sparse. Il mondo di Naruto però è parecchio amato, e così sono trapelati in rete i primi spoiler del one-shot di Minato.

L'epicentro del capitolo è diviso in due parti: una parte è dedicata alla creazione del Rasengan e la seconda parte intorno al consolidamento del rapporto tra Minato e Kushina Uzumaki. Nella prima parte, Minato è con Jiraiya e sta creando la sua tecnica più iconica, il Rasengan, dandogli proprio questo nome durante il capitolo. Dopo qualche momento di affiatamento tra i due, gli spoiler sul capitolo passano alla situazione di Kushina che perde il controllo sulla Volpe a Nove Code.

Minato interviene per placarla, male code si moltiplicano di volta in volta, finché Kushina non viene ricoperta dal manto di chakra rosso sangue, perforando il ventre di Minato. Nonostante ciò, il futuro quarto Hokage non si arrende e aiuta Kushina nella sua mente sconfiggendo Kurama. Il finale è dedicato al risveglio in ospedale di Minato che viene abbracciato da Kushina. Un altro passo verso la maturazione della coppia che poi darà vita a Naruto.