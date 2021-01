Naruto: tutta la prosperosità di Tsunade in questo cosplay dell'avvenente Hana Bunny

Tra le donne più provocanti di Naruto possiamo sicuramente menzionare Tsunade Senju, quinto Hokage ormai dimissionario e che per lungo tempo ha tenuto le redini del Villaggio della Foglia. nipote del potentissimo Hashirama, Tsunade si è data da fare anche sul campo di battaglia, ma la sua popolarità è dovuta anche al suo fisico stratosferico.

Anche se il fisico di Tsunade è stato depotenziato secondo alcuni fan in Boruto: Naruto Next Generations, l'avvenenza della donna continua a mietere vittime. Infatti, pur avendo oltre 50 anni, grazie alle sue tecniche di ringiovanimento appare come una donna bella e nel fiore degli anni.

Ci sono state varie cosplayer che hanno tentato di portare un cosplay di Tsunade, alcune con più successo e altre meno. Sicuramente chi è riuscita a calarsi bene nei panni dell'Hokage è stata Kaho Shibuya, ex pornostar riconosciuta per il suo seno enorme. Ma anche nel mondo delle modelle c'è chi recentemente ha potuto vestire i panni della prosperosa bionda.

Hana Bunny, già conosciuta in rete e con oltre un milione di followers su Instagram, ha presentato la foto che potete vedere in basso. Ovviamente neanche a dirlo è un cosplay di Tsunade in tutta la sua prosperosa forza. Costume, parrucca e dettagli del trucco passano in secondo piano dato che indubbiamente l'attrazione principale è il seno esplosivo messo in primo piano.

È possibile che in futuro Hana Bunny condividerà altre foto con il suo cosplay del personaggio di Naruto, ma intanto possiamo goderci i primi frutti del suo lavoro.