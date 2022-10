Naruto sarà protagonista di un grande annuncio al Jump Festa: l'anime remake è realtà?

Pare non siano finite le sorprese per il 20° anniversario dell'anime di Naruto. Qualcosa di grosso bolle nel pentolone di Studio Pierrot. Cosa verrà annunciato dopo l'apertura del sito web ufficiale, nel quale sono incluse visual inedite e informazioni sulla serie? Importanti novità arriveranno nel corso del Jump Festa.

Sul web è stata pubblicata un'immagine promozionale in cui, sullo sfondo dei volti dei principali protagonisti dell'opera, è impressa una data specifica. Il giorno in questione, che tutti i fan dovrebbero segnare sul calendario, è il 17 dicembre, giornata in cui si terrà il Jump Festa 2023.

Nel corso della manifestazione si terrà uno special stage dedicato a Naruto/Boruto che riserberà una grossa sorpresa per i fan dello shonen di Masashi Kishimoto. Secondo quanto suggerito dalla suddetta visual, ci sarà infatti un nuovo "inizio". Di cosa potrebbe trattarsi?

Secondo le prime ipotesi della community, il trailer di Road of Naruto era solo una piccola anteprima di quello che verrà. Studio Pierrot sta davvero lavorando a una riedizione dell'anime? Con lo studio d'animazione al momento impegnato con Boruto: Naruto Next Generations, Bleach: Thousand-Year Blood War e Black Clover: Sword of the Wizard King questa opzione appare lontana e poco probabile.

Molto più plausibile potrebbe essere l'annuncio di un nuovo film legato all'universo narrativo di Boruto. Con l'anime attualmente impegnato in una serie di archi narrativi originali a causa della mancanza di contenuti da adattare dal manga, forse Studio Pierrot potrebbe adottare la medesima strategia utilizzata con Black Clover, ossia quella di mettere in pausa la serie televisiva a cadenza settimanale e produrre un lungometraggio animato.