Naruto: e se il protagonista fosse stato donna? Ecco un cosplay versione adulta

Abbiamo visto quel ragazzino biondo passare da bambino dell'accademia a ninja, affrontando nemici su nemici e crescendo fino a diventare Hokage. Realizzato il suo sogno, Naruto ha messo da parte il suo ruolo da protagonista per lasciarlo al figlio in Boruto: Naruto Next Generations.

Ma il personaggio ha anche una fase di intermezzo tra la fine della serie Naruto e l'inizio di Boruto: Naruto Next Generations, ed è scandita dal lungometraggio animato Naruto the Last. Da qui sgorgarono anche i suoi sentimenti per Hinata che poi portò al loro matrimonio. Questa versione di Naruto era più matura di quella del finale del manga, dove il ragazzo era ancora sedicenne.

Come sarebbe stato Naruto adulto se però fosse stato una ragazza? Rifacendosi a questa versione, la cosplayer Monica ha provato a proporre un altro punto di vista sullo storico protagonista. In basso vediamo la foto tratta dal suo account Moneecastro su Instagram, dove c'è per l'appunto il cosplay di Naruto al femminile. Niente utilizzo della Tecnica Seducente o altro, questa è una versione "vera" di Naruto se fosse stato dell'altro sesso.

I capelli biondi sono raccolti in due codini ai lati, mentre la divisa nera e arancione viene modificata leggermente per le nuove forme. La giubba diventa completamente nera con una striscia arancione al centro dove si trova la zip, mentre poi il vestito finisce con una sorta di gonna nera e arancione. Come conferma anche la cosplayer, ha utilizzato a modello una versione di una fan art di Naruto. Cosa ve ne pare di questa versione?

