Naruto: il protagonista prende vita nel fedelissimo cosplay di migo_mii

Interpretare i personaggi appartenenti alla cultura manga e anime è qualcosa di molto complesso ma estremamente soddisfacente quando il risultato finale resta coerente alla figura di riferimento. Nel caso di Naruto, in particolare, è ancora più difficile a causa di alcuni deisgn particolari come quello dello stesso protagonista.

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato una splendida interpretazione di Ino a cura di Shirogane, una cosplayer e modella russa che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo. A far parlare di sé, questa volta, è nuovamente migo_mii, colui che nemmeno una settimana fa era riuscito a dar vita a Sasuke in un cosplay praticamente realistico.

Dopo aver prestato il suo talento all'Uchiha, migo ha deciso di provare a reinterpretare allo stesso modo anche il protagonista omonimo di Naruto. Il risultato in questione, che potete ammirare nella foto allegata in calce alla notizia, ritrae il futuro Settimo Hokage ancora da giovane con un grado di fedeltà molto vicino all'originale, fermo restando tutte quelle difficoltà di emulare con fedeltà assoluta un personaggio dalle caratteristiche davvero lontane alla realtà di tutti i giorni. Ad ogni modo, i fan hanno davvero apprezzato gli sforzi del cosplayer con ben 10mila manifestazioni positive.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Naruto, lo ritenete abbastanza coerente al protagonista del capolavoro di Masashi Kishimoto? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.