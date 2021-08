Naruto, il protagonista e Sasuke in un poster da cinema grazie ad un realistico cosplay

Interpretare i personaggi di Naruto è un'impresa tutt'altro che facile. Masashi Kishimoto ha infatti realizzato dei character design complessi e variegati, con alcuni personaggi più complicati di altri da omaggiare con brillanti cosplay. L'ultimo dei quali, a tal proposito, è a dir poco geniale.

L'opera del sensei continua ad essere virale in tutto il globo, recentemente la sigla di Naruto è stata protagonista alle Olimpiadi di Tokyo durante una gara di equitazione. A rafforzare la popolarità dell'opera, che nonostante tutto sta proseguendo nel seguito intitolato Boruto: Naruto Next Generations, contribuiscono sicuramente i fan della saga che continuano a dedicare al franchise innumerevoli manifestazioni di creatività.

Il celebre artista migo.mir, infatti, ha voluto omaggiare la serie con un cosplay davvero originale in cui interpreta sia Naruto che Sasuke in un una posa tipica da poster cinematografico. Il suo doppio cosplay è stato notevolmente apprezzato dalla community grazie ad una brillante idea e a due interpretazioni realistiche dei personaggi originali di Masashi Kishimoto. Il risultato in questione potete apprezzarlo a dovere tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo lavoro di migo.mir? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.