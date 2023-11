Naruto: tutte le prove dell'esame Chunin, le ricordate?

Nella serie originale di Naruto, gli esami Chunin sono un arco narrativo che ha riscosso un grande successo tra i fan. Questo è probabilmente dovuto al fatto che aderiscono a molti dei cliché tipici degli archi narrativi dei tornei shonen.

Gli esami Chunin sono un evento annuale che permette ai Genin, il grado più basso degli shinobi, di avanzare al grado successivo. Per superare gli esami, i giovani ninja devono superare una serie di prove che testano le loro abilità, la loro determinazione e la loro capacità di lavorare insieme.

La prima fase che Naruto e i suoi amici hanno dovuto superare per diventare Chunin è stata un test scritto. Questa prova mirava a testare la determinazione, la perseveranza nel seguire il proprio obiettivo e la capacità di raccogliere informazioni. Le domande del test erano infatti troppo complicate per un semplice Genin, e i candidati dovevano riuscire a "imbrogliare", copiando le risposte senza essere visti dagli esaminatori. Infine, l'ultima domanda venne posta alla fine del test: l'esaminatore disse che se avessero deciso di rispondere e avessero risposto correttamente, sarebbero passati alla parte successiva dell'esame. In caso contrario, gli sarebbe stato vietato di prendere parte all'esame Chunin per sempre. Naturalmente, queste condizioni costrinsero diversi candidati a ritirarsi. Una volta che l'esaminatore fu sicuro che nessun altro si sarebbe ritirato volontariamente dall'esame, rivelò al resto dei Genin che la decima domanda era stata fatta semplicemente per mettere alla prova la loro determinazione. Erano dunque tutti passati alla fase successiva dell'esame.

La seconda fase degli esami Chunin è stata una prova di sopravvivenza. I Genin furono lasciati all'entrata della Foresta della Morte, dove dovevano ottenere sia il rotolo della terra che quello del cielo, dopo essere entrati nella foresta, e arrivare sani e salvi nell'edificio al centro entro 5 giorni dall'inizio della prova. Tuttavia, a ogni team era stato lasciato un solo rotolo, e per guadagnarsi quello mancante i Genin avrebbero dovuto sottrarlo a un altro team.

La terza fase degli esami Chunin è stata un torneo di combattimento uno contro uno. I Genin sono stati abbinati a caso e hanno combattuto fino alla vittoria o alla resa dell'avversario. I vincitori dei combattimenti sono passati alla fase successiva.

La quarta e ultima fase dell'esame è stata un'altra serie di combattimenti uno contro uno tra i finalisti. Questo torneo, tuttavia, non ha una conclusione in Naruto poiché viene interrotto dall'attacco di Orochimaru al Villaggio della Foglia.

L'esame Chunin di Naruto presenta molti dei cliché tipici degli archi narrativi dei tornei shonen. Ad esempio, le prove sono progettate per essere sempre più difficili man mano che l'arco narrativo procede. I personaggi devono superare ostacoli apparentemente insormontabili per raggiungere il loro obiettivo. E, naturalmente, c'è sempre un personaggio che cerca di sabotare gli esami.

Questo arco narrativo è molto importante per la serie di Naruto. Oltre a mettere in scena combattimenti divertenti ed emozionanti, offre un'importante evoluzione sia per la trama che per i personaggi principali.