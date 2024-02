Naruto: qual è l'antieroe-simbolo del manga di Masashi Kishimoto?

Quando ci si focalizza sugli antagonisti del manga di Kishimoto, e in particolare sui criteri che permettono di stabilire chi sia il miglior villain di Naruto, occorre prima discernere tra le figure che abbracciano pienamente il male, e coloro che si muovono in un orizzonte semantico più grigio ed indefinito, e che li definisce come antieroi.

Se ci pensiamo, ciò che rende così straordinario e incontrovertibilmente originale il campionario di personaggi antagonistici codificati da Masashi Kishimoto, risiede proprio nell'impossibilità di categorizzarli come figure puramente malvagie o esecrabili: nella naturalezza cioè con cui si astraggono da qualsiasi processo di omologazione o nell'ostinazione con cui rifuggono a delle mere etichette di “villain”. In tal senso, alla luce dei motivi che rendono Danzo un personaggio così moralmente corrotto in Naruto, l'unica figura – insieme ad Orochimaru – a cui non possiamo legare alcuna rivalutazione morale o etica è proprio quella del fondatore della sezione Anbu, tanto che Kishimoto non gli concede nessuna fantasia di redenzione.

Per tutti gli altri, invece, il discorso appare diverso, proprio perché ognuno di loro, in qualità di antieroe, concepisce gli obiettivi che ne governano le traiettorie narrative a partire da una vacuità interiore, riconducibile – nella maggior parte dei casi – ad un desiderio immanente di riscatto/redenzione, nonostante l'incapacità (o l'impossibilità) di sposare nel racconto degli ideali edificanti e virtuosi. Come accade, primo tra tutti, allo stesso Gaara.

Se nell'articolo sui tre personaggi di Naruto dai trascorsi più oscuri e traumatici abbiamo inserito di diritto il ninja della Sabbia, uno dei motivi che ci spinge a ritenere il Quinto Kazekage uno dei “migliori antieroi” - se non addirittura l'antieroe-simbolo del manga - è da ricondurre, anche in questo caso, tanto alle ragioni che hanno fondato le crisi dello shinobi, quanto al superamento delle fratture interiori a cui è stato poi destinato tutto il percorso del ninja.

Da questa prospettiva, ogni azione eticamente discutibile perseguita dal giovane Gaara era mutuata dalla difficoltà del ragazzo di verbalizzare un dolore di cui non comprendeva né la natura, né tanto meno la reale origine. E nonostante la spirale di prevaricazioni ed abbandoni a cui è stato sottoposto lungo tutto il corso dell'infanzia/giovinezza, nel momento stesso in cui ha dovuto prendere atto delle sue crisi, e sopprimerle sotto i richiami di purificazione incarnati da Naruto – ovvero dal jinchuriki omologo/contrario - ecco che lo shinobi ha scardinato barriere e paletti, per instradarsi immediatamente sulla via della redenzione.

Ed è proprio qui che Kishimoto ha costruito l'amicizia tra Gaara e Naruto come specchio ideologico di tutti i temi “edificanti” del manga: perché, se ci pensiamo, la neutralizzazione da parte dello shinobi dei richiami più umbratili dell'animo, e la conseguente adesione al suo contro campo valoriale – quello, cioè, dove nascono e si definiscono i canoni eroici del protagonista – portano il mangaka a veicolare, attraverso la figura di Gaara, l'esatta “traiettoria di purificazione” a cui andranno incontro i restanti “antieroi” del manga, da Sasuke al fratello - con Itachi che è il ninja-simbolo di Naruto - fino ad arrivare allo stesso Obito. Tutti uniti dal desiderio di soverchiare l'oblio delle disperazioni in cui rischiano, quotidianamente, di affondare.