Naruto: qual è stata l'ispirazione per il Rasengan? La conferma nella storia di Minato

Masashi Kishimoto si è impegnato sul mondo di Naruto per 15 anni, dal 1999 al 2014, proseguendo poi dando spunti e lavorando su spin-off. Era da parecchio tempo però che non metteva penna in carta personalmente per realizzare un oneshot dedicato al mondo di Naruto. È accaduto però negli scorsi giorni, con la pubblicazione della storia di Minato.

Domenica 16 luglio ha fatto il suo esordio su Manga Plus la storia Naruto Gaiden: The Whorl and the Spiral, un oneshot dedicato a Minato Namikaze e a Kushina Uzumaki, in virtù della vittoria del primo nel sondaggio di popolarità mondiale. In questo capitolo sono state confermate tante cose, tra cui alcuni segreti sulla creazione del Rasengan.

Minato ha deciso di preparare questo ninjutsu molto particolare per insegnarlo a Kushina e permetterle così di avere un'arma in più in un'eventuale scontro sul campo di battaglia della grande guerra ninja. Infatti, in quegli anni impazzavano i conflitti tra nazioni e il Paese del Fuoco era uno di quelli coinvolti. L'ispirazione per il Rasengan nasce in questo modo, sul campo di battaglia, quando Minato affronta due Forze Portanti e i loro Cercoteri: Son Gokuu e Kokuo. Nella loro versione trasformata, i due ninja del Paese della Terra utilizzano la Teriosfera.

Ed è dalla Teriosfera che viene l'ispirazione del Rasengan. L'informazione era già stata data in parte durante la storia di Naruto, e questo oneshot non fa altro che avvalorarla e mostrarla direttamente ai lettori. La sfera di chakra ultra condensato è servita a Minato per immaginare la propria tecnica, che però applica principi leggermente differenti per essere utilizzata anche dagli umani.