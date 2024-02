Naruto: qual è il miglior villain dell'opera? Tutti i criteri per stabilirlo

In un'opera politicamente stratificata come Naruto, i cui personaggi si muovono in un orizzonte diabolico qual è il mondo-ninja, molte delle istanze che la contraddistinguono passano per le azioni dei villain. Senza gli antagonisti, il manga non avrebbe potuto affermare i suoi principi, anche se non è semplice stabilire chi sia stato il "migliore".

Per poter rispondere al dubbio/quesito appena presentato, occorre prima stabilire ciò che definisce un grande villain, i criteri cioè che permettono ad un dato personaggio di esercitare nel racconto un ruolo pienamente antagonistico, che lo decreti non solo come “avversario” dell'eroe, ma soprattutto quale antitesi del suo sistema di valori. Da questa prospettiva, è chiaro che non possa esistere a riguardo una risposta “dogmatica” e “assoluta”, soprattutto se consideriamo la capacità di Masashi Kishimoto di delineare un parco di antagonisti eccezionale, sia per la qualità delle backstory che li ha portati a sposare il male, sia per l'eterogeneità degli obiettivi, nonché dei moventi che hanno governato nel manga le loro azioni.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutti i crimini più spregevoli di cui si è macchiato Orochimaru in Naruto, se dovessimo partire da un canone di “malvagità”, ovvero di attitudine innata alle prevaricazioni e alle nefandezze più oscure dell'animo (in)umano, è chiaro come il discorso non potrebbe che ricadere sull'ex compagno di Jiraiya. In tal senso, nessuno shinobi ha perseguito azioni così turpi e opinabili come Orochimaru, a partire dalla segregazione – e la successiva deturpazione corporea – di un numero altissimo di giovani e innocenti ninja. Eppure in un'ipotetica ricognizione finalizzata a determinare il “miglior villain” di Naruto, ci appare difficile includere nel discorso lo shinobi in questione, proprio perché le sue azioni, seppur folgoranti e nefaste, non hanno determinato un'influenza diretta sul protagonista o sul suo sistema di valori, nonostante, come logico che sia, le azioni di Orochimaru contrastassero tutti i principi per cui il futuro Settimo Hokage si è battuto così strenuamente.

Ecco allora che in una prospettiva di questo tipo, un discorso sul villain “di riferimento” o migliore dell'opera di Kishimoto potrebbe prendere le mosse a partire proprio dagli inizi del manga. Se per noi lo scontro con Zabuza e Haku rivela il cuore ideologico di Naruto, un motivo è da individuare proprio nella valenza simbolica acquisita dai due personaggi. Qui la battaglia primigenia del manga si dipana agli occhi del protagonista come una vera e propria iniziazione metaforica, sia perché spinge il giovane Naruto a prendere per la prima volta contatto con le nefandezze in cui sprofonda quotidianamente l'universo dei ninja, sia perché lo costringe a bruciare in fretta le tappe verso la maturazione. Inoltre è davanti ai corpi esanimi di Haku e Zabuza che Naruto inizia a formulare i propri ideali di shinobi, che lo porteranno a diventare in futuro il punto di riferimento assoluto di Konoha, nonché la sua fonte primaria di autorità.

Ma se si parla di orizzonti valoriali, e in particolare della necessità di affermarli in un mondo che respinge (almeno in apparenza) ogni connotazione o pensiero positivista, non c'è stato personaggio più importante, radicale e nevralgico per la codificazione – e la successiva materializzazione – dei valori “edificanti” di Naruto di Pain. Il punto cardinale dell'Akatsuki non è solamente stato oggetto di una traiettoria narrativa folgorante, che lo ha eletto ad artefice e specchio di quella che possiamo considerare la saga più rivelatrice (insieme al salvataggio di Sasuke) di tutto il manga, ma si è configurato da un lato come l'antitesi degli ideali eroici del protagonista, e dall'altro come il catalizzatore per la sua necessaria evoluzione/maturazione.

La storia tragica che si porta alle spalle, e che potrebbe includere Nagato tranquillamente tra i personaggi di Naruto dai trascorsi più oscuri e traumatici, ha portato il villain ad acquisire i canoni di “individuo antinomico”, di colui che è separato metaforicamente dall'eroe di Konoha non tanto per l'entità degli ideali (anch'essi pacifisti, in linea con quelli di Naruto) ma soprattutto per i mezzi con cui vuole giungere alla loro affermazione nel mondo. Se il cuore ideologico dei due personaggi è simile, se non addirittura analogo, è pur vero che le strategie di sovversione dello status quo perseguite da Pain, e declinate in un'ottica di obliterazione totale del sistema socio-politico corrente, entra in pieno conflitto con le metodologie del Settimo Hokage.

Per Naruto, infatti, è sì necessario stabilire delle nuove coordinate nell'universo degli shinobi, ma secondo metodi assolutamente opposti: per poter cambiare le logiche militariste del mondo-ninja e aprirle ad un'ideologia propriamente pacifista, non si deve neutralizzare ciò che c'è stato con la violenza, ma innervarlo di codici positivi che portino lo status quo a mutare le coordinate su cui fonda il suo sistema socio-politico, senza implodere nell'oblio dell'odio e della sofferenza. Ed è nel momento in cui Nagato si spoglia (letteralmente) delle sue idee, arrivando a comprendere che il ninja della Foglia è l'unico in grado di materializzare le fantasie pacifiste a cui ha votato la sua esistenza, che Pain si erge a villain definito dell'opera: proprio perché nella sua contrarietà semantica di “antagonista” permette allo shinobi di Konoha di instradarsi definitivamente verso il suo viaggio di scardinamento e sovversione di tutti dogmi e le ingiustizie dell'universo dei ninja.