Naruto, qual era il nome originale del Rasengan? La pensata ridicola di Minato

Masashi Kishimoto è tornato, e non con Boruto: Naruto Next Generations. Mentre il sequel si prepara per il grande ritorno con un timeskip, è stato tempo per il mangaka di tornare all'opera su Naruto. La scelta è ricaduta su un Gaiden, una storia speciale, dedicata al vincitore del sondaggio mondiale di popolarità dei personaggi: Minato Namikaze.

Il padre di Naruto, il quarto Hokage di Konoha e ninja più amato dai fan dell'opera, è diventato protagonista insieme a Kushina di uno speciale capitolo autoconclusivo pubblicato su Weekly Shonen Jump. Ci sono tante chicche in questo capitolo, alcune delle quali riguardano la creazione del Rasengan. Ma, soprattutto, il nome originale della tecnica scelto da Minato, poi per fortuna cambiato.

Il nome inglese ufficiale scelto dai traduttori di Viz Media e Manga Plus è stato "Ice Pop-Inspired Nimbus Jiraiya Twin Whorl Sphere". Un nome ovviamente assurdamente lungo, che in italiano è traducibile come "Sfera a doppio vortice ispirata al ghiacciolo di Jiraiya". Non c'è niente di iconico in questo nome, che è stato poi ripetuto non soltanto a Jiraiya, ma anche a Kushina. A differenza del suo maestro, che l'ha soltanto leggermente redarguito per la scelta, la sua futura moglie gli ha detto chiaro e tondo che Minato è pessimo nella scelta dei nomi.

Per fortuna, la Forza Portante della Volpe a Nove Code ha portato Minato sul tetto dell'edificio, pensando poi al nome per il Rasengan, diventato ufficiale in quel momento. Vi aspettavate che non sarebbe stato Minato a dare il nome alla tecnica, bensì Kushina? E voi avete già letto il capitolo speciale dedicato a Minato?