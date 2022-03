Naruto: qual è il personaggio preferito dall'autore Kishimoto e le sue motivazioni

Nel corso dei 15 anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump la serie di Naruto ha presentato ai lettori moltissimi personaggi, alcuni dei quali ben caratterizzati. Nonostante l’introduzione di ninja particolarmente interessanti, l’autore Masashi Kishimoto ha sempre manifestato attaccamento al personaggio di Sasuke, ma per quale motivo?

Quando ha concepito l’idea di base della serie, Kishimoto non aveva immaginato un rivale col quale Naruto si sarebbe dovuto confrontare. Solo in seguito ai consigli di uno degli editor il mangaka si convinse ad elaborare una figura del genere, e nel farlo voleva fosse anche visivamente molto diverso dal protagonista. Iniziò quindi a disegnare dei prototipi di Sasuke dove l’ultimo degli Uchiha appariva estremamente serio.

Con l’avvicinarsi dell’esame per diventare chunin pensò di rendere più interessante il personaggio aggiungendo anelli e bracciali al design, ma comprese quasi immediatamente quanto sarebbe stato complicato disegnarlo su una base settimanale, e tornò quindi all’idea di partenza. Tutte le difficoltà riscontrare in fase di progettazione, e nel corso dell’opera, riguardanti Sasuke potrebbe far credere che Kishimoto abbia odiato costantemente il rivale di Naruto.

Invece è stato proprio per le ore passate ad immaginare il suo design, l’evoluzione del personaggio, e il divertimento provato nel disegnarlo continuamente a rendere Sasuke il personaggio preferito da Kishimoto. Per concludere vi lasciamo ad un cortometraggio fanmade sul massacro degli Uchiha.