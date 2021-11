Naruto: qual è il segno zodiacale di Sasuke e in che modo incide su di lui?

Sasuke è nato il 23 luglio, solo pochi mesi prima di Naruto stesso, ed è nato sotto il segno astrologico del Leone, un segno di fuoco. Per molti versi, Sasuke incarna davvero il leone dello zodiaco nella storia di Naruto. Nessuno può ostacolare un fiero leone.

Per molti versi, Sasuke è il Leone perfetto nella storia di Naruto soprattutto per la sua feroce determinazione nel riuscire a farsi un nome. Essendo nato nella prestigiosa famiglia Uchiha, ci si aspettava molto da Sasuke fin dall'inizio, anche vedendo visto il suo talentuoso fratello Itachi.

Anche per gli standard degli Uchiha, Sasuke è un ragazzo motivato e aggressivo che vuole più di ogni altra cosa diventare un eccellente ninja e guadagnare l'approvazione di suo padre. Come un Leone orgoglioso e testardo, Sasuke lavora instancabilmente per diventare il numero 1, ma diviene presto frustrato dalle reazioni del padre Fugaku e Itachi che lo ignorano o lo danno per scontato. Nessun Leone si accontenta di passare in secondo piano o essere anonimo, Sasuke vuole essere un protagonista.

Anni dopo il massacro degli Uchiha, Sasuke si ritrova nella Squadra 7 insieme a Naruto Uzumaki e Sakura Haruno, e Sasuke, da orgoglioso Leone, sente che la sua squadra non è abbastanza buona per lui. E' ossessionato dall'idea di acquisire forza per affrontare di nuovo suo fratello un giorno, e da Leone testardo e vanitoso, Sasuke si rifiuta di vedere qualcun altro come suo pari.

Per un certo periodo, Sasuke tiene sotto controllo la sua natura da Leone e gode di una sana rivalità con Naruto, ma questo cambia quando Sasuke incontra nuovamente Itachi e Kisame Hoshigaki. Sasuke riprende la sua sconsiderata ricerca del potere, e tradisce l'intero Villaggio della Foglia per ottenere ciò che vuole.

Vede le persone solo come risorse o ostacoli nella sua ricerca per il raggiungimento di Itachi, e solo un orgoglioso e feroce Leone potrebbe vedere le cose in termini così opposti, bianchi e neri. Sasuke mantiene il suo orgoglio anche dopo essere diventato il subordinato di Orochimaru, e quando arriva il momento, Sasuke si rivolta anche contro Orochimaru e lo assorbe, vedendo quest'ultimo come un semplice trampolino di lancio per raggiungere Itachi.

Sasuke forma poi una propria squadra con Suigetsu, Jugo e Karin, e affronta molti nemici potenti, da Itachi stesso a Killer Bee e persino i 5 Kage riuniti nella Paese del Ferro. La natura leonina di Sasuke viene finalmente domata quando ha il suo ultimo combattimento contro Naruto e diviene alleato del 7° Hokage, Naruto Uzumaki, in età adulta.

Se siete curiosi di conoscere altri segni zodiacali di alcuni personaggi degli anime, potete leggere qui quello di Deku di My Hero Academia mentre trovate qui quello di Yuji di Jujutsu Kaisen.