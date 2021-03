Naruto: qual è la trama del Paradiso della Pomiciata? Il mistero sui libri di Jiraiya

Nel mondo dei ninja di Naruto esiste un romanzo molto famoso e con vari sequel, apprezzato da alcuni personaggi di primaria importanza come Kakashi Hatake. Il Paradiso della Pomiciata è il libro più famoso di Jiraiya che, dopo aver ottenuto un fallimento editoriale con "La leggenda dei ninja coraggiosi", ha deciso di virare su un altro genere.

Di cosa tratta il Paradiso della Pomiciata e com'è composta questa famosa saga di Naruto? Andiamo alla scoperta del pseudobiblion partendo dalle basi. Dopo non aver sfondato col suo primo libro, quello che fu poi passato a Naruto, Jiraiya decise di focalizzarsi sull'amore e sui suoi rifiuti, in particolare ricevuti da Tsunade, creando una saga completamente nuova e diversa. A metà tra il romantico e l'erotico, Jiraiya presenta al pubblico il Paradiso della Pomiciata, conosciuto in giapponese come Icha Icha. La saga di Icha Icha è composta di più libri:

Icha Icha Paradise , primo della serie e scritto in tre parti. Il protagonista e l'eroina, appena entrati nel mondo dell'amore, iniziano a frequentarsi e a conoscere il mondo dell'amore adulto. Questo libro viene letto anche da Gaara nella light novel dedicata, ma il kazekage resta ancora più confuso su cosa siano le relazioni. In più, in Konoha Shinden, si viene a scoprire che da questo libro è stato tratto un film.

, primo della serie e scritto in tre parti. Il protagonista e l'eroina, appena entrati nel mondo dell'amore, iniziano a frequentarsi e a conoscere il mondo dell'amore adulto. Questo libro viene letto anche da Gaara nella light novel dedicata, ma il kazekage resta ancora più confuso su cosa siano le relazioni. In più, in Konoha Shinden, si viene a scoprire che da questo libro è stato tratto un film. Icha Icha Violence , secondo sella saga, è uno dei preferiti del maestro Ebisu e secondo lui "riporta molto più fedelmente il rapporto tra un uomo e una donna". Anche questo libro ha ricevuto un film in Naruto.

, secondo sella saga, è uno dei preferiti del maestro Ebisu e secondo lui "riporta molto più fedelmente il rapporto tra un uomo e una donna". Anche questo libro ha ricevuto un film in Naruto. Icha Icha Innocence è il terzo libro di cui non si sa molto, se non che Jiraiya l'ha voluto basare sull'amore puro.

è il terzo libro di cui non si sa molto, se non che Jiraiya l'ha voluto basare sull'amore puro. Icha Icha Tactics è invece il più famoso ed è quello che è stato menzionato più volte nella serie, in particolare in Naruto: Shippuden. Definito come noioso dal protagonista, passa poi tra le mani di Kakashi e ciò servirà anche a decifrare il codice lasciato dal morente Jiraiya. Anche di questo libro non si conosce la trama, anche se si sa che Sasuke lo usa in Naruto Shinden: La Giornata di Genitori e Figli per cercare di avvicinarsi a Sarada, fallendo miseramente.

I quattro libri di Icha Icha sono quindi dei best seller nel mondo ninja e sono ancora ricercati anche in Boruto: Naruto Next Generations.