Naruto: a quando l'uscita dei nuovi episodi? La situazione sull'anime remake

Le celebrazioni per il 20° anniversario dell'anime di Naruto avrebbero dovuto portare a inizio settembre 2023 al debutto di quattro episodi speciali. Per cercare di migliorare la qualità del prodotto finale, tuttavia, Studio Pierrot ha rinviato l'uscita del nuovo anime speciale. Qual è la situazione attuale sul nuovo anime di Naruto?

A ottobre 2023 Naruto festeggia ufficialmente i 20 anni dal debutto della serie animata. Aspettarsi l'uscita dei nuovi episodi per questa ricorrenza è altamente improbabile, poiché dall'annuncio dello stop Studio Pierrot non ha più dato alcuna comunicazione a riguardo. La pubblicazione dell'anime di Naruto di sicuro non avverrà per ottobre, ma ci sono speranze di vederlo entro la fine dell'anno?

Al momento Studio Pierrot è impegnato con la trasmissione del secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War. A inizio anno nuovo, invece, comincerà la trasmissione della quinta stagione di Kingdom. Lo studio d'animazione è dunque oberato di lavoro, ma non è solo questo a farci dubitare di un'uscita nel 2023.

Il leaker @Naeray non ha parlato solamente del ritorno dell'anime di Boruto, ma anche della situazione in casa Studio Pierrot. La casa che ha come simbolo un pagliaccio sta vivendo una rivoluzione interna, con l'uscita di alcuni membri dallo staff e l'ingresso di nuovi nel team.

Stando a quanto rivelato, anche lo stesso insider non avrebbe informazioni sul nuovo anime di Naruto da dopo il rinvio. Una data per il ritorno ancora non c'è, ma difficilmente la trasmissione avverrà nel 2023. Per sua opinione, le nuove puntate di Naruto potrebbero arrivare a inizio 2024.