Naruto: quando verrà pubblicato l'anime speciale? Le ipotesi dopo lo stop

L'anime originale di Naruto, composto da 220 episodi, fu prodotto da Studio Pierrot tra il 2002 e il 2007, lasciando poi immediatamente spazio al seguito Naruto: Shippuden. La storia di questo mondo è proseguita, nelle mani dello stesso studio, negli ultimi anni con Boruto: Naruto Next Generations. Tuttavia c'era altro che bolliva in pentola.

Conclusa temporaneamente la serie di Boruto, che tornerà a tempo debito, Studio Pierrot ha deciso di realizzare un anime speciale per festeggiare l'anniversario dell'anime. La miniserie su Naruto era prevista per settembre, con ben quattro episodi che sarebbero stati trasmessi nel corso del mese. Era stata preparata una storia ad hoc con il contributo di Masashi Kishimoto, autore del manga originale, ma qualcosa ha bloccato i lavori.

Infatti, pochi giorni prima della messa in onda, Studio Pierrot ha annunciato che gli episodi di Naruto sarebbero stati rinviati a tempo indefinito a causa di alcune problematiche di produzione che non avevano permesso di realizzare episodi di livello soddisfacente. A questo punto, la domanda è: quando verranno trasmessi gli episodi speciali di Naruto?

I quattro episodi previsti per settembre non hanno ancora una data di uscita, e questo può significare problemi preoccupanti per la produzione che non verranno risolti in quattro e quattr'otto. Se il debutto non arriverà per il mese di ottobre 2023, mese che coinciderebbe con l'anniversario, è probabile che la serie verrà slittata al 2024. Non essendoci abbastanza informazioni sul problema di produzione in cui sono incorsi gli animatori, ci si potrebbe comunque attendere l'anime a gennaio 2024.

Chissà se questo farà slittare il ritorno dell'anime di Boruto di qualche mese.