Naruto: quattro cosplay di KallisiVamp, chi è più sexy tra Ino, Temari, Sakura e Hinata?

Tante ragazze in Naruto hanno lottato per vincere il trono di personaggio femminile più sexy. I fan hanno spesso dibattuto su chi fosse ma ovviamente non esiste nessun vincitore ben definito. Eppure si continua a metterle in competizione appena possibile.

A farlo c'è il nuovo cosplay di Kallisi_Vamp che ha deciso di realizzare non un solo travestimento dedicandosi a un'unica ragazza di Naruto, bensì a portarne ben quattro. Le ragazze scelte provenienti dal manga di Masashi Kishimoto sono: Ino Yamanaka, Temari, Sakura Haruno e Hinata Hyuga.

Kallisi_Vamp ha però deciso di mostrarle tutte e quattro con lo stesso abito, formato da un reggiseno nero sotto una maglia a rete che ricorda la maglia protettiva ninja. Nel cosplay di Ino Yamanaka, in alto a sinistra, spiccano particolarmente gli occhi azzurrissimi con la cornice di capelli biondi e lunghi; anche il travestimento da Temari ha colori simili, con i capelli biondi raccolti e due occhi celesti; Hinata invece sembra più matura e provocante del solito, con il Byakugan che risalta sotto la frangia blu; infine c'è il cosplay di Sakura, basato sulla sua versione più adulta, con tanto di simbolo di Byakugo sulla fronte affianco ai capelli rosa.

Quale di questi quattro cosplay del mondo di Naruto vi ha colpito di più? Anche Giu Hellsing si è dedicata a una Hinata sexy, mentre UniqueSora si è concentrata sul cosplay dell'outsider Tsunade.