Naruto: un rapper americano dedica una canzone a Sasuke Uchiha

This is not no Naruto but I chop that like Sasuke è uno dei tributi che è possibile ascoltare. Il rapper sottolinea come piuttosto che al protagonista si senta legato al ninja dallo sharingan , un personaggio dal passato doloroso e tormentato che a lungo ha inseguito la vendetta. Cosa ne pensate della canzone, anche voi avete qualche ricordo che vi permette di empatizzare con qualche personaggio di Naruto? Vi ricordiamo che attualmente a causa del coronavirus, il sequel Boruto è in pausa .

Uno di questi appassionati è il rapper americano Lil Uzi Vert , il quale dopo aver già citato dei personaggi nei testi delle sue canzoni ne ha dedicata una interamente, com'è facilmente intuibile dal titolo, a uno dei personaggi più amati della serie, Sasuke . Il singolo uscito pochi giorni fa è velocemente diventato una Hit , scalando le classifiche nordamericane e conquistando persino chi non aveva mai sentito parlare dell'anime. In molti infatti grazie al testo carico di trasporto, si sono sentiti in dovere di riprendere in mano l'opera o approcciarsi per la prima volta.

Nel corso degli anni molti fan hanno saputo tributare all'anime numerosi riconoscimenti, dai ritrovi degli appassionati nelle principali fiere ai fantastici cosplay dei professionisti, dalle infinite tecniche oculari attraverso l'uso di lenti a contatto agli strumenti da combattimento replicati ad hoc e, non ultima, la indimenticabile Naruto run. Certo, ci sarebbe da chiedersi se correre come Naruto aumenti la velocità per davvero.

Everybody about to start watching naruto now cause of lil uzi 🤦🏾 — Glime Orlando (@LilOrlandoWorld) April 26, 2020

Me forcing myself to listen to Sasuke by Lil Uzi cause he’s my fav character in Naruto 😭 pic.twitter.com/VMSVtSjJO1 — 𝐹𝑖𝑔𝘩𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑒𝑟 (@OmilJr) April 25, 2020

Apparently #sasuke is trending.... I'm out here thinking its Naruto and turns out it's a Lil Uzi song. pic.twitter.com/2QS1wZLJIT — A Monkey's Uncle (@manderrrx) April 25, 2020

Since Sasuke is trending bc of Lil Uzi it means more people will see this: He sucks and Naruto is far better and powerful. pic.twitter.com/fB8s4TS0Bd — Tenten stan ʬ⁸⁴⚡️ (@dianaswaves) April 25, 2020

Naruto after lil uzi vert made a song about Sasuke pic.twitter.com/xJrxCEVlAT — IG PAIN666Z (@pain666z) April 25, 2020

Just discovered this anime called Naruto cause of Lil Uzi. He really is the goat — TotallyNotJosh (@josh_totally) April 25, 2020