Naruto: l'ultimo rasengan nell'emozionante figure di ZH Studio

Anche se l'opera principale di Naruto si è conclusa da diverso tempo, il franchise continua a conquistare un pubblico di milioni di appassionati in tutto il mondo. La popolarità del gioiellino di Masashi Kishimoto è garantita anche dall'enorme mole di oggetti in edizione limitata.

In alcuni casi la saga ha persino cambiato la vita di diversi fan, proprio come racconta la star NBA, Zion Wiliamson, con la sua esperienza con Naruto. Ma oltre a ciò, il franchise è ricco di un merchandising con pochi uguali, forte anche di Boruto: Naruto Next Generations che sta proseguendo le avventure del settimo Hokage e del figlio. A tal proposito, una nuova figure è recentemente approdata sul mercato grazie a ZH Studio.

L'azienda ha infatti realizzato un modellino in scala dedicato all'iconico protagonista, Naruto, ma in uno dei momenti cruciali della sua storia: la resa dei contro con Sasuke e l'ultimo rasengan. Facendo appello alle ultime energie rimaste, con gli abiti a brandelli e colmo di ferite in ogni parte del corpo, il futuro settimo Hokage si appresta a concludere lo scontro più importante della sua vita. La figure, disponibile in due varianti in scala 1/4 e 1/6, è già preordinabile sul sito ufficiale rispettivamente al costo di 320 e 235 euro. Ma a proposito di modellini in scala, avete dato un'occhiata a questa statuetta di Itachi di Zuoban Studio?

E voi, invece, cosa ne pensate dell'utima fatica di ZH Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.