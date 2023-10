Naruto, tutti i Rasengan esistenti dal più scarso al più forte

Una delle tecniche più iconiche in Naruto è senza nemmeno pensarci ovviamente il Rasengan. Imparata con fatica e sudore è diventata la "signature move" del protagonista del manga di Masashi Kishimoto: ma quali sono tutti i Rasengan dal più debole al più forte?

Cominciamo con il Rasengan base che Naruto impara da Jiraiya: una sfera di chakra che rimane nel palmo della mano pronta a schiantare il nemico al contatto.

Più forte è sicuramente il Rasengan vermiglio che Naruto usa contro Sasuke mentre è avvolto dal chakra della Volpe a Nove Code.

Dopo il time-skip Naruto tira fuori il Rasengan superiore: una versione più potente in quanto il ninja crea una sfera di chakra più grossa del normale.

La tecnica viene poi migliorata da Naruto dopo un durissimo allenamento con il Rasenshuriken, che unisce il chakra del vento al normale Rasengan, dando vita a tutta un'altra serie di potenziamenti una volta sbloccato il chakra eremitico, quello della Volpe, eccetera.

Con la modalità eremitica Naruto aumenta ancora le dimensioni arrivando al Rasengan titanico e creandone pure diversi a tempo grazie ai suoi cloni.

Sbloccato il chakra della volpe Naruto riesce a controllare meglio il Rasengan creandone diverse varianti, come il mini-Rasenshuriken e il Rasengan planetario. C'è poi il tentativo del Rasengan del Cercoterio che diventa in formato mini per controllarlo e usarlo meglio.

Abbiamo poi il Rasengan dell'Arte del Magnetismo, che mescola il chakra della Monocoda al Rasengan di Naruto.

Chiudiamo poi con il super-ultra Rasengan titanico che Naruto crea in Boruto per sconfiggere Delta, la versione più grossa della tecnica.

Difficile dire con precisione quale sia più forte tra gli ultimi, dato il tempo che passa, l'esperienza di Naruto e la differenza tra i vari chakra utilizzati, ma in linea di massima questi sono tutti i Rasengan che il protagonista del manga ha usato.

E secondo voi qual è il più forte? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo con qualche curiosità: perché Naruto non ha ereditato il cognome Namikaze e quanti anni passano dall'inizio alla fine di Naruto.