Naruto: il Rasengan finale della prima serie risalta in una magnifica statua da collezione

La battaglia conclusiva della prima serie di Naruto combattuta tra il protagonista e Sasuke nella valle della fine, è uno dei momenti più emozionanti dell’opera di Masashi Kishimoto, e Pickstar Studio ha deciso di rendere omaggio all’impatto finale tra Mille Falchi e Rasengan in due statue da collezione, di cui è stata mostrata la prima.

Per ora gli artisti hanno presentato nel dettaglio unicamente la statua dedicata al protagonista, come potete vedere nelle immagini riportate in calce. Naruto appare avvolto dal chakra della Volpe a Nove Code, che assume la forma di una zampa pronta a colpire con gli artigli l’avversario. L’acqua della cascata della valle fa da base al protagonista, ritratto con l’espressione furiosa con cui sta per colpire Sasuke, occhi scarlatti e canini allungati per via del legame con il cercoterio.

Nella mano destra, alta sopra la sua testa, forma intanto il Rasengan che si scontrerà col Mille Falchi di Sasuke trasformato. Gli artisti di Pickstar Studio hanno posto molta cura nella realizzazione della statua, che appare iper-dettagliata, con texture di alta qualità e dettagli resi alla perfezione, soprattutto per quanto riguarda la resa del chakra di Kurama e il vortice del Rasengan, tecnica ideata dal brillante Minato Namikaze, Quarto Hokage e padre del protagonista.

Alta 40 centimetri, la statua arriverà sul mercato tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, ma è già prenotabile al prezzo di 455 euro. Prima di salutarci, ecco le ipotesi sul misterioso annuncio riguardante Narutomania, e vi lasciamo scoprire chi ha più acume tattico tra Goku, Luffy e Naruto.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa statua dedicata a Naruto per rivivere la battaglia alla valle della fine lasciando un commento qui sotto.

Ridi che è meglio è uno dei più venduti oggi su