Naruto: il Rasengan unisce tre generazioni in una statua per i 20 anni della serie

Masashi Kishimoto ha introdotto molte tecniche e attacchi peculiari nel corso dei 700 capitoli in cui si sviluppa Naruto ma pochi sono riusciti a raggiungere la stessa importanza del Rasengan. Questa sfera rotante di chakra è diventata un simbolo legato al protagonista, ma la sua storia nasconde importanti collegamenti anche con altri ninja.

Appresa da Naruto grazie agli insegnamenti di Jiraiya, la tecnica del Rasengan deriva in realtà proprio da un’idea del padre del ragazzo. Quando era ancora un giovane ninja alle prime armi, Minato Namikaze, a sua volta allievo di Jiraiya, riuscì ad elaborare il vortice di chakra, dandogli anche un nome abbastanza bizzarro, come approfondito nel capitolo speciale realizzato di recente da Kishimoto.

Per raffigurare questo legame generazionale rappresentato dal Rasengan, gli artisti di Krazy Art hanno realizzato una statua, che potete vedere nel post in calce. La statua arriverà sul mercato nel corso del terzo trimestre del 2024, ma l’azienda produttrice ha già aperto i pre-ordini, fissati a 935 euro per unità. Costruita su una base circolare, dove si trova il logo per i 20 anni dell’anime di Naruto, la statua è alta 50 centimetri esatti, e rappresenta con una buona resa tre dei ninja più potenti della storia di Konoha: il Sannin Jiraiya, il suo apprendista Minato Namikaze, che sarebbe poi diventato il Quarto Hokage, e il protagonista.

Affiancati da Gamabunta e Gamakichi, i tre fondono i loro chakra insieme per creare un gigantesco Rasengan, vero protagonista della statua. Un omaggio sensazionale a tre generazioni del villaggio della foglia e allo stesso tempo ad una delle tecniche più iconiche dell’universo immaginato da Masashi Kishimoto. E voi cosa ne pensate? Credete che Krazy Art abbia fatto un buon lavoro? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che è stato Minato Namikaze a creare il Rasengan, poi chiamato così grazie ad un consiglio di Kushina, e vi lasciamo all’importante significato del titolo Hokage.