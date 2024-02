Naruto: il regista ha rivelato chi doveva essere in origine il villain finale del manga

Se c'è un segmento che ha catalizzato in negativo l'attenzione dei lettori di Naruto, quello è indubbiamente l'epilogo. La risoluzione affrettata della guerra ha mostrato tutte le sue incongruenze di fondo, e stando ad alcune dichiarazioni del regista dell'anime, il villain finale del manga non doveva essere né Kaguya, né tanto meno Madara.

In un'intervista rilasciata nel 2022 dal noto director Hayato Date, e rilanciata in queste ore da alcuni siti di informazione, il responsabile principale dell'adattamento animato di Naruto ha ricordato come Masashi Kishimoto non fosse originariamente intenzionato a chiudere la storia sui due villain appena citati, ma che avesse concepito per la saga conclusiva del manga un esito diverso, incentrato su alcuni antagonisti inediti, che in seguito alle evoluzioni a cui è andato (legittimamente) incontro il processo creativo del mangaka, non sono mai stati presentati né tanto meno menzionati nel corso dell'opera. E stando a quel che ci rende qui conto il regista, le due figure antagonistiche sarebbero da individuare nei fratelli di Zabuza, su cui però c'è una scarsità pressoché totale di informazioni, sia in merito alle loro supposte abilità, sia per quanto riguarda gli obiettivi che avrebbero dovuto (il condizionale è d'obbligo) governare le loro azioni.

“C'è stato un momento verso la fine della serializzazione” dichiara Date nell'intervista “in cui il sensei Kishimoto ha faticato nel comprendere il modo migliore per chiudere la storia, soprattutto a causa delle pressioni da lui percepite per l'aumento vertiginoso di popolarità di cui è stato oggetto progressivamente il manga. E ricordo” continua il regista “di avergli sentito dire qualcosa come 'ad un certo punto del racconto i nemici finali di Naruto saranno i fratelli di Zabuza', ma per quanto il maestro non abbia mai messo in pratica tale soluzione, sono rimasto egualmente impressionato dal modo in cui ha costruito l'intera storia”. Questa dichiarazione, che testimonia la classica natura conflittuale del processo creativo, che porta un qualsiasi autore o scrittore di un'opera originale a vagliare (legittimamente) diverse ipotesi prima di giungere all'ultimazione del racconto, apre in realtà a delle considerazioni interessanti, soprattutto se le leghiamo agli esiti a cui è andato incontro la storia, e agli stessi principi tematici su cui si è fondato il manga.

Se per noi lo scontro con Zabuza e Haku rivela il cuore ideologico di Naruto, uno dei motivi è da ritrovare proprio nella simbologia che si cela dietro l'iconico spadaccino della Nebbia. Il primo villain dell'opera ha assunto nel corso del manga una configurazione altamente metaforica, per come ha iniziato il protagonista al suo percorso verso l'eroismo. È durante la battaglia con i due antagonisti che i giovani shinobi della Foglia entrano per la prima volta in contatto con le nefandezze in cui è confinato il mondo dei ninja, ed è qui che assistiamo alla codificazione dei principi e delle istanze etico-morali che governeranno tutta la traiettoria narrativa di Naruto, portandolo così verso la via della maturazione, sia come uomo che in qualità di ninja (nonché di futuro Settimo Hokage).

Ecco allora che la volontà originaria di Kishimoto di legare gli intrecci finali del manga ai fratelli di Zabuza esplicita la necessità dell'autore di innervare l'epilogo del manga della stessa carica simbolica di cui lo spadaccino rappresenta, a tutti gli effetti, l'incarnazione assoluta, sottolineando simultaneamente la centralità (tematica, metaforica, e anche narrativa) di cui l'antieroe ha sempre goduto nell'universo di Naruto.

Nel contempo però, l'assenza dei due (o tre) personaggi dalla storia rende ancora più chiara la confusione che ha attraversato l'intera saga finale del manga, tanto che in faccia alle (numerose) incongruenze a cui è andata incontro la Quarta Grande Guerra Ninja, specialmente nelle sue battute conclusive, risulta improbabile – se non addirittura impossibile – includere tale ciclo di capitoli/episodi nella lista degli archi narrativi degli shōnen che necessitano di essere così lunghi, proprio perché il prolungamento della narrazione qui è stato determinato da una stanca ridondanza di fondo, più che da necessità meramente drammaturgiche.