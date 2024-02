Naruto, ma che fine ha fatto il remake della serie in 4 puntate?

Eravamo intorno al 25 luglio 2023 quando veniva annunciato uno speciale remake dell'anime di Naruto per celebrare il suo ventesimo anniversario. Siamo a febbraio 2024 e di quei quattro episodi non c'è ancora traccia: che fine hanno fatto?

Annunciato in pompa magna e con uno stile grafico davvero rinnovato dallo Studio Pierrot, questo special remake di Naruto doveva arrivare originariamente il 3 settembre 2023, proprio per celebrare il ventesimo anniversario della serie.

Il 29 agosto però una breaking news aveva comunicato che quegli episodi erano stati posposti per aumentarne la qualità, senza però dare l'idea di una nuova data di uscita per l'anime.

Infatti quel 3 settembre è passato e non si è più saputo nulla, mesi e mesi di silenzio per un progetto sicuramente interessante che aveva riacceso la curiosità dei fan, dato che per quelle poche immagini che avevamo visto sembrava molto curato dal punto di vista visivo.

Tutti questi mesi senza alcun aggiornamento però non fanno ben presagire, perché non sappiamo se il progetto è stato accantonato o è in una specie di limbo produttivo dal quale non riesce a uscire. Mancano anche le motivazioni di questo eventuale stallo, perché passati più di cinque mesi se Studio Pierrot ci sta ancora lavorando (come dovrebbe essere) ci saremmo aspettati almeno qualche immagine per mantenere vivo l'interesse dei fan.

Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà, anche se i tempi di attesa senza informazioni sono diventati già molto lunghi.

E secondo voi vedremo l'anime remake di Naruto oppure no? Ci saranno novità su Naruto all'Anime Japan 24? Diteci la vostra nei commenti, anche perché forse vedremo prima l'anime fan made su Minato.