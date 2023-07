Naruto: il riassunto del capitolo speciale di Minato, tra vortici e Rasengan

È sbarcato su Manga Plus il capitolo speciale dedicato a Minato Namikaze, padre di Naruto Uzumaki e vincitore del sondaggio di popolarità mondiale indetto da Shueisha per eleggere il personaggio preferito della serie. Ecco il riassunto del oneshot.

Il Naruto Gaiden: The Whorl Within the Spiral inizia con uno scenario proveniente dalla grande guerra ninja che si tenne in passato e a cui il Paese del Fuoco prese parte. Un gruppo formato da Jiraiya, Minato e altri due ninja si ritrova contro la Forza Portante del Quattro Code e contro la Forza Portante del Cinque Code. Entrambi trasformati, sono pronti a sparare la loro Teriosfera quando Minato teletrasporta tutti al sicuro.

Al villaggio, Kushina Uzumaki si sveglia dopo il solito incubo sul Nove Code: la ragazza è già diventata la Forza Portante da anni ed è segregata nel villaggio, con due guardie che la tengono sempre d'occhio. Uno dei suoi momenti più felici è l'addestramento con Minato, a cui insegna le tecniche di sigillo del clan Uzumaki. Tuttavia, quel giorno Minato declina l'offerta e ammette che si sta allenando con una nuova tecnica, cosa che fa infuriare Kushina.

Minato è con Jiraiya al campo d'allenamento e sta sviluppando il Rasengan, ma ancora non è riuscito a capire il principio da applicare per contenere la tecnica e renderla contemporaneamente devastante. Soltanto una battuta del suo maestro e due ghiaccioli danno a Minato lo spunto per perfezionare il Rasengan. Mentre Jiraiya se ne va, arriva sul posto Kushina, che ha deciso di liberarsi delle due guardie, bloccandole con una tecnica di sigillo, e seguendo il suo cuore.

Tuttavia, la ragazza è uscita dal simbolo del sigillo che circonda Konoha e per questo il suo potere sul Nove Code si è indebolito. Raggiunto Minato, Kushina inizia a trasformarsi a causa dell'odio di Kurama, che spazza via Minato. Tuttavia, il futuro quarto Hokage non si arrende e inizia a sfruttare una tecnica di sigillo. Kushina ritorna soltanto momentaneamente in sé e capisce tutti i sentimenti che Minato prova per lei. Nel momento clou, Minato riesce a proiettarsi all'interno della psiche di Kushina e affronta il Nove Code proprio con il Rasengan appena completato.

Lo scontro è vinto da Minato che si ritrova in ospedale, con Kushina al suo fianco. Guarito, la ragazza porta il suo amato in cima al palazzo dove un tempo la portò Mito Uzumaki e lì viene dato il nome alla nuova tecnica: Rasengan. Vi è piaciuta questa storia sul passato del mondo di Naruto?