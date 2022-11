Naruto, il riassunto della saga del Paese delle Onde

Naruto è il battle shonen più importante dei primi anni 2000. Masashi Kishimoto ha iniziato la pubblicazione dell'opera nel lontano 1999, ma mai si sarebbe aspettato di continuare la sua serializzazione fino al 2014. Sin dai primi capitoli Naruto ha infatti catturato l'interesse del pubblico, uscend dai confini del Giappone e conquistando il mondo.

Per celebrare la serie, iniziamo oggi il riassunto delle saghe di Naruto partendo dalla saga del Paese delle Onde, primissima scritta da Kishimoto che comprende i capitoli che vanno dall'1 al 33 del manga. In questo arco narrativo vengono introdotti i personaggi principali, oltre a due villain molto apprezzati dai fan come Zabuza Momochi e Haku.

Naruto Uzumaki è un dodicenne orfano che sogna di diventare Hokage, il ninja a capo del Villaggio della Foglia. Il ragazzo è stato evitato e maltrattato sin da piccolo dai suoi compaesani a causa della Volpe a Nove Code, un demone che il Quarto Hokage sigillò nel suo corpo quand'era ancora neonato.

L'unico a proteggere e apprezzare Naruto è il suo maestro alla scuola ninja Iruka, che riesce a fargli evitare un tranello di un insegnante traditore chiamato Mizuki. Naruto sconfigge poi l'insegnante con la Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo, ottenendo così il titolo di Genin.

Dopodiché, il giovane ninja entra a far parte della Squadra 7 assieme a Sasuke, Sakura e il maestro Kakashi. Al neonato team vengono inizialmente affidate missioni di Grado D, ma dopo le lamentele di Naruto arriva la prima missione di Grado C: la Squadra 7 si occuperà di scortare l'anziano Tazuna al Paese delle Onde. La difficoltà della missione, però, aumenta progressivamente, fino all'arrivo di Zabuza e Haku, ninja traditori assoldati da Gatoo per uccidere Tazuna.

Inizia così lo scontro tra la Squadra 7 e i due traditori, con Kakashi che sfida Zabuza mentre Naruto e Sasuke affrontano Haku. Quest'ultima mette a dura prova i giovani Genin lasciando in fin di vita Sasuke che, sebbene abbia utilizzato il suo Sharingan, non riesce ad avere la meglio.

Vedere il compagno in pessime condizioni scatena la furia di Naruto, che libera il chakra della Volpe a Nove Code sopraffacendo così Haku. La ninja traditrice, in condizioni critiche, si sacrifica per consentire a Zabuza di non essere colpito da un attacco di Kakashi.

Dopo la morte di Haku, Gatoo rivela di non essere mai stato intenzionato a pagare i due mercenari, e dichiara anzi di volerli morti. L'uomo scaglia così i suoi scagnozzi contro Zabuza, che li affronta e li uccide. Il ninja, a causa dei danni subiti, esala l'ultimo respiro portando con sé nella tomba Gatoo. La Squadra 7 seppelisce quindi i due ninja deceduti per fare infine ritorno al Villaggio della Foglia.

Finisce qui la saga del Villaggio delle Onde, che ha inaugurato lo splendido viaggio di Naruto e dei suoi compagni.

