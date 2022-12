Naruto sta per ricominciare? Indizi sull'anime remake dalle nuove visual

Le celebrazioni del ventesimo anniversario dell'anime di Naruto hanno portato grandi novità agli appassionati della serie shonen di Masashi Kishimoto. La più grande delle sorprese tuttavia pare debba ancora essere annunciata. Altri indizi sembrano confermare l'arrivo di un adattamento remake.

Come già noto da diverse settimane, Naruto sarà protagonista di un grande annuncio al Jump Festa 2023. L'account ufficiale della serie aveva infatti condiviso una visual che riportava il 17 dicembre come la data che avrebbe segnato un nuovo "inizio".

Mancano ormai pochissimi giorni alla manifestazione più illustre di casa Shueisha, ma ancora nulla è trapelato in rete. Spinta dall'uscita del trailer ROAD OF NARUTO, la community insiste per il clamoroso annuncio di una serie anime remake. Studio Pierrot ricomincerebbe dunque il viaggio di Naruto sin dal principio adottando uno stile grafico molto vicino a quello di Boruto: Naruto Next Generations.

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma nuovi indizi spingono verso questa direzione. Sono state infatti condivise quattro nuove visual che riportano la frase "NARUTO STARTS WORLDWIDE", ossia Naruto comincia in tutto il mondo. A ognuna delle quattro immagini promozionali, una con il piccolo Naruto e Jiraiya, una con i fratelli Sasuke e Itachi Uchiha, una con Obito, Kakashi e Rin, e l'altra con Gai e Rock Lee, è assegnata una nazione diversa, Giappone, Francia, Stati Uniti d'America e Brasile. Il significato dietro queste visual sarà più chiaro solamente con il Jump Festa. Vi ricordiamo che in questi giorni è stata aperta la mostra d'arte NARUTO THE GALLERY.