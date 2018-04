Naruto: ricordate il primo sketch di Masashi Kishimoto per Sasuke Uchiha?

I personaggi di un manga, per stile di disegno e caratterizzazione, cambiano parecchio, si sa. A volte il design definitivo può essere completamente diverso da quello originale: è il caso di Sasuke Uchiha, uno dei personaggi chiave di Naruto, l'opera fumettistica di Masashi Kishimoto. Ricordate i primissimi sketch che lo raffiguravano?

Sui social media è comparso, negli ultimi giorni, uno dei primi disegni di Masashi Kishimoto in cui si iniziava a intravedere il design finale di Sasuke Uchiha. L'illustrazione è presente nei primi albi dell'opera di Naruto, ma ve la riproponiamo per rivangare come doveva essere l'amico e rivale del protagonista in origine.

Tralasciando i primissimi prototipi, nei quali Naruto e Sasuke erano davvero molto diversi rispetto al rispettivo character design conclusivo, questo disegno è piuttosto simile al Sasuke che abbiamo imparato a conoscere agli inizi della serializzazione del manga, con un tratto ancora molto "acerbo" e piuttosto lontano da ciò che è diventato col tempo - vi basta paragonare le prime tavole ufficiali del manga di Naruto con l'immagine qui sopra.

Tutto sommato, il Sasuke in basso non è troppo lontano da quello apparso nel primo volume di Naruto, se non fosse che Kishimoto ha scelto di togliergli di dosso diversi ornamenti come la collana e il borsello a lato.

Qual è la vostra versione preferita di Sasuke?