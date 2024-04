Naruto, vi ricordate tutti gli scontri all'Esame dei Chunin?

Naruto è una serie pregna di combattimenti entrati nell'Olimpo dei più memorabili del media, dove le basi di questo successo vengono gettate all'inizio della serie, proprio durante l'arco narrativo dell'Esame dei Chunin. Vediamo i più belli della saga, augurandoci di riviverli attraverso un remake di Naruto alla stregua di The One Piece.

Hinata Hyuga VS Neji Hyuga

Uno dei primi scontri davvero emozionanti del manga, che getta le basi per un rapporto profondo tra i due personaggi, sebbene gli iniziali dissapori portino Neji ad essere spietato.

I due giovani Hyuga mettono in campo le loro straordinarie abilità sotto il tifo incessante di Naruto per Hinata, che si vedrà comunque sconfitta dalla superiorità di Neji.

Gaara VS Rock Lee

Altro scontro memorabile tra due dei personaggi molto diversi tra loro, che vede il giovane ninja della sabbia vincitore, sovrastando e quasi uccidendo Rock Lee, nonostante avesse dato dimostrazione di un grandissimo potere acquisito con il duro allenamento.

Un vero peccato che, a differenza di quanto avverrà per Gaara, Rock Lee non abbia ricevuto un ulteriore approfondimento, poiché questo combattimento aveva gettato le basi per lo sviluppo di uno dei personaggi potenzialmente più interessanti di tutta l'opera.

Choji Akimichi VS Dosu Kinuta

Buffo combattimento che mette in luce quanto Choji fosse ancora troppo limitato e debole rispetto alla media dei suoi compagni. Personaggio leggero (solo nella caratterizzazione!) e spensierato, Choji Akimichi farà attendere lo spettatore diversi episodi prima di mettere in scena una giusta rivalsa.

Naruto VS Neji

Uno scontro di ideali, oltre che fisico.

Il combattimento tra i due giovani ninja mette in scena come la differenza di idee possa trovare un punto di accordo nel campo di battaglia. Naruto infligge a Neji una sconfitta che non è solamente pratica, ma anche morale, insegnando all'avversario e allo spettatore che con la giusta forza di volontà è possibile realizzare ogni desiderio e raggiungere qualunque obiettivo.

Sasuke Uchiha VS Gaara

Scontro che verrà interrotto dall'attacco di Orochimaru, mostra un Sasuke in grado di apprendere e padroneggiare nuove tecniche, mettendo alle strette il temibile Gaara, che fino a quel momento era stato considerato come un nemico spietato. Sebbene ufficialmente il combattimento sia stato interrotto, è lecito pensare che il vincitore sarebbe stato con buona probabilità Sasuke.

