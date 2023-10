Naruto: ripercorriamo la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja

Dopo aver ripercorso gli eventi più importanti delle prime tre grandi guerre che hanno devastato il mondo di Naruto e stabilito una certa gerarchia di potere tra i diversi paesi coinvolti, andiamo ad analizzare la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, vissuta tra le pagine della seconda parte del manga di Masashi Kishimoto.

La prima differenza sostanziale tra il quarto conflitto e i precedenti si ritrova nel fatto che a misurarsi sul campo di battaglia non sono i cinque grandi villaggi tra di loro, ma questi decidono invece di formare un’alleanza per contrastare la minaccia rappresentata dall’Akatsuki, il cui obiettivo era catturare i demoni a otto e nove code per portare a completamento il progetto Tsuki no Me, il piano dell’occhio lunare per portare una pace fittizia nel mondo grazie all’influenza dello Tsukuyomi Infinito.

L’Akatsuki ha anche stretto un accordo con Kabuto, il quale riuscì a riportare in vita moltissimi ninja leggendari, tra cui gli Hokage che avevano coraggiosamente difeso Konoha nelle precedenti guerre, e il devastante Madara Uchiha, fondatore dell’omonimo clan e del villaggio della Foglia insieme ad Hashirama Senju, il primo Hokage. La potenza degli eserciti sul campo di battaglia causò scontri memorabili ma anche massacri a dir poco brutali, e la guerra fu anche un teatro perfetto per il Team 7 e Kakashi di dimostrare le loro incredibili capacità.

Alla fine, infatti, fu proprio l’impegno congiunto dei protagonisti a uccidere Obito e porre fine alla guerra, sebbene a questo seguì il ritorno di Kaguya Otsutsuki e del clan che avrà un ruolo centrale nel sequel, Boruto: Naruto Next Generations. In conclusione, ricordiamo che Shueisha ha pubblicato un video speciale riguardante il Rasengan, e vi lasciamo scoprire quanti nemici ha ucciso Naruto.