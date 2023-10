Naruto: ripercorriamo la storia della prima guerra mondiale dei Ninja

In un mondo suddiviso in nazioni tutte con le proprie forze militari e tecniche peculiari come quello di Naruto e giochi di potere scatenati anche dalla presenza di creature molto potenti come i cercoteri, è purtroppo naturale che si scatenino conflitti dalle grandi dimensioni. Andiamo quindi a ripercorrere la Prima Guerra Mondiale dei Ninja.

Si è trattato di una guerra scaturita poco dopo la nascita dei primi villaggi di ninja, e ha raggiunto una dimensione mondiale andando a coinvolgere tutti i cinque grandi paesi della geografia dell’opera e i rispettivi cinque villaggi principali: Foglia, Sabbia, Nuvola, Roccia e Nebbia. Per rimanere più vicini a ciò che abbiamo conosciuto maggiormente seguendo la serie, collochiamo la prima guerra al periodo di amministrazione di Hashirama Senju, divenuto il primo Hokage di Konoha dopo averla fondata insieme a Madara Uchiha, quindi decenni prima dell’inizio della storia di Naruto.

Prima dello scoppio del conflitto Hashirama Senju decise di suddividere i cercoteri tra le cinque nazioni maggiori, per creare una sorta di equilibrio. Un tentativo che finì però per causare malcontento, e anche estrema sicurezza nella propria potenza da parte di diversi paesi, e ciò condusse inevitabilmente ad un conflitto per affermare potere e supremazia sugli altri.

La guerra ha profondamente segnato tutte le nazioni coinvolte per diversi anni, col susseguirsi di battaglie, e va considerato che durante la sua intera durata Konoha perse i primi due Hokage. Hashirama, infatti, venne ucciso durante un’escursione, e in punto di morte nominò suo fratello Tobirama come secondo Hokage, il quale sarebbe stato assassinato dall’unità Kinkaku del villaggio della Nuvola per permettere ai suoi compagni di fuggire.

La prima grande guerra dei ninja si concluse con un armistizio, lasciandosi però dietro anni di distruzione e pesante indebolimento, che sarebbero tornati dopo appena due decenni.