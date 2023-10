Naruto: ripercorriamo la storia della seconda guerra mondiale dei ninja

Dopo il primo appuntamento dedicato alla Prima Guerra Mondiale dei Ninja che ha stravolto il mondo di Naruto, in particolare i cinque grandi villaggi dell’epoca, durante l’amministrazione del primo e del secondo Hokage, caduti nel corso del conflitto, facciamo un salto in avanti di 20 anni, e addentriamoci nella Secondo Guerra Mondiale dei Ninja.

L’armistizio con cui si chiuse la prima guerra lasciò comunque i cinque paesi devastati, e il grande divario economico che si venne a manifestare tra di loro negli anni successivi portò nuovamente ad un confronto sul campo di guerra. Non è chiaro quale sia stato l’evento scatenante del conflitto, ma stando alle parole di Nagato, sarebbe stata proprio Konoha, sotto il governo del Terzo Hokage Sarutobi, a riprendere le armi per prima.

Combattuta tra quattro villaggi, Foglia, Sabbia, Pioggia e Roccia, con la maggior parte degli scontri concentrati nei confini del villaggio della Pioggia, la seconda guerra mondiale fu caratterizzata dalla partecipazione dei tre ninja leggendari: Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, allievi dell’Hokage. I tre si misurarono contro nientemeno che Hanzo la Salamandra, leader del villaggio della Pioggia, a cui devono il famoso soprannome di Sannin.

La devastazione e distruzione del villaggio della Pioggia coinvolse anche molti innocenti, lasciando tantissimi bambini orfani, tra cui vi erano Sasori e Nagato, il quale deciderà in futuro di creare un’organizzazione con l’obiettivo di portare pace nel mondo, l’Akatsuki. Stavolta il conflitto non si concluse con interventi pacifici o diplomatici, ma solo perché le ingenti perdite dei villaggi coinvolti portarono questi a ritirarsi dai campi di battaglia. In realtà delle piccole battaglie continuarono a macchiare di sangue le aree coinvolte, e ciò porterà alla Terza Guerra Mondiale dei Ninja, che vedremo la prossima volta.

