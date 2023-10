Naruto: ripercorriamo la storia della Terza Guerra Mondiale dei Ninja

Riprendiamo il nostro percorso analitico dedicato ai grandi conflitti del mondo di Naruto da dove avevamo lasciato la conclusione della Seconda Guerra Mondiale dei Ninja. Nonostante le gravi e ingenti perdite subite, i villaggi continuarono a combattere piccole ma intense battaglie, dando vita alla brutale Terza Guerra Mondiale dei Ninja.

Il precedente confronto tra i quattro grandi villaggi coinvolti lasciò intere nazioni nella povertà, e, nonostante ciò, diversi piccoli villaggi di frontiera continuare a combattere, tramutando la situazione in una vera e propria guerra di logoramento. Nessun paese o villaggio poteva vantare una solida preparazione bellica, né armamenti né combattenti, per questo la guerra viene ricordata anche per il grande numero di civili e bambini soldati che ne presero parte.

Tutti i cinque grandi villaggi sono stati coinvolti nella guerra, ambientata una decina di anni prima della nascita di Naruto, e fu segnata dal contributo di Sasori della Sabbia Rossa, che sarebbe poi divenuto membro dell’Akatsuki. La brutalità delle battaglie e la violenza che permeava ogni luogo, segnò profondamente anche il piccolo Itachi Uchiha.

La terza guerra è anche quella in cui sono ambientati i capitoli speciali dedicati al passato di Kakashi Hatake, e alla sua amicizia con Obito Uchiha e Rin Nohara. Fu anche il conflitto in cui il Terzo Raikage del Villaggio della Nuvola dimostrò di essere uno dei ninja più potenti, riuscendo a fronteggiare oltre 10000 shinobi nel corso di una battaglia ininterrotta durata tre giorni. Ancora una volta tra i colpevoli dello scoppio del conflitto ci fu Konoha, ma alla fine l’armistizio firmato dallo stesso villaggio della Foglia e della Roccia, segnò la conclusione della guerra.

Stando a quanto specificato nel manga, Onoki, Terzo Tsuchikage del Villaggio della Roccia, accettò controvoglia di firmare l’armistizio, dopo aver saputo che un giovane talento della Foglia, Minato Namikaze, aveva fatto fuori 1000 suoi uomini in un lampo. Un’azione leggendaria che gli valse il soprannome di Lampo della Foglia e probabilmente anche il titolo di Quarto Hokage.