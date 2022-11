Naruto, risolto il disguido sul secondo box dell'edizione home video di Yamato Video

A fine settembre 2022, in collaborazione con Eagle Pictures Yamato Video ha lanciato una nuova edizione home video di Naruto, una serie di cinque prestigiosi box che raccolgono tutta la prima parte dell'opera creata da Masashi Kishimoto. Il secondo cofanetto ha tuttavia riscontrato alcune, fastidiose problematiche.

Il box n. 2 dell'edizione blu ray di Naruto include un booklet di 24 pagine e sei dischi, che comprendono le puntate della prima serie che vanno dalla 36 alla 83. Tuttavia, gli acquirenti hanno notato che il disco #12, che avrebbe dovuto raccogliere le puntate 78-83, presenta le medesime puntate del disco #11 (71-77). Dopo varie segnalazioni da parte dell'utenza Yamato Video si è mossa celermente e ha risolto il problema.

Scusandosi per il disagio causato, attraverso le proprie pagine social ufficiali Yamato Video ha informato gli acquirenti che da oggi è possibile effettuare la sostituzione del box. Chi ha acquistato "Naruto seconda stagione box BD" su Yamato Shop può richiedere la sostituzione attraverso un messaggio privato al relativo account Instagram del distributore. Se l'acquisto è invece stato effettuato su Amazon può richiedere il reso. Amazon è al corrente della problematica e provvederà alla sostituzione nei tempi più rapidi possibili. Ciò vale anche per tutti gli altri rivenditori autorizzati.

Chi non ha ancora acquistato il box può stare tranquillo. Presto "Naruto seconda stagione box BD" tornerà disponibile in versione riveduta e corretta in tutti i negozi e store online. Dal 23 novembre sarà disponibile il terzo box di Naruto dell'edizione home video di Yamato Video. Vi lasciamo alle celebrazioni per il 20° anniversario dell'anime di Naruto.