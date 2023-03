Naruto ritorna con un nuovo anime: tutte le locandine, di cosa si tratta

Ci sono molte serie popolari partorite dalla mente dei mangaka giapponesi, alcune delle quali sono riuscite a passare alla storia. Una di queste nacque nel 1999 dalla visione di Masashi Kishimoto, che propose a Weekly Shonen Jump il suo lavoro, perfezionato dopo numerose versioni: Naruto.

La serie segue le avventure di Naruto Uzumaki, un giovane ninja che sogna di diventare il più grande Hokage di Konoha, il Villaggio della Foglia. La serie presenta un vasto cast di personaggi, tra cui Sasuke Uchiha, Sakura Haruno, Kakashi Hatake e molti altri. Ogni personaggio ha la sua personalità unica e la propria storia, che si intreccia con quella di Naruto. La serie è stata acclamata per la sua trama avvincente, i suoi personaggi iconici e le sue emozionanti battaglie. Questa commistione di qualità lo ha reso uno dei manga più famosi di sempre, e lo stesso ovviamente vale per i prodotti collaterali come i due anime, Naruto e Naruto: Shippuden.

Ora Naruto tornerà per festeggiare i venti anni dalla trasmissione del primo episodio dell'anime. L'account ufficiale di Boruto ha condiviso ben tre illustrazioni per il ritorno di Naruto, così da riassumere tutte le fasi salienti della storia: come si vede nella galleria in basso, si parte con Naruto e Sasuke giovani con le prime avventure, passando poi al primo periodo post timeskip e infine alla quarta grande guerra ninja.

Ma di cosa si tratta? Questo progetto di Naruto sarà composto da quattro episodi e verrà trasmesso a settembre 2023, mentre da luglio, sulle emittenti giapponesi, partirà una ritrasmissione degli episodi più iconici della serie. Gli episodi di settembre saranno "completamente nuovi", anche se non è ancora noto se si tratta di una rivisitazione di eventi precedenti oppure se c'è davvero contenuto nuovo di zecca.

Per prepararsi al meglio, Studio Pierrot ha messo in pausa l'anime di Boruto.