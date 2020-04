Boruto: il nuovo episodio rivela le debolezze di Naruto

Dopo tante puntate inedite e dopo tanti filler, finalmente abbiamo visto l'anime di Boruto: Naruto Next Generations iniziare l'adattamento del secondo arco presentato anni fan nel manga, quello dei Banditi Mujina, sequel diretto della battaglia contro Momoshiki vista sia nel Movie dedicato a Boruto, sia nell'anime che nel manga.

Adesso che l'opera cartacea ha guadagnato un po' di terreno e di distacco rispetto agli avvenimenti trattati nell'anime, si sono create tutte le condizioni perfette per iniziare a seguire la strada originale, dettata da trio di mangaka, Kishimoto, Ikemoto e Kodachi. Eppure, se seguite la serie animata sicuramente ve ne siete già accorti, dall'episodio 152 si è ritornati ai tanto odiati filler. Ovviamente, considerando l'uscita mensile del manga, non ci si poteva aspettare che l'anime cominciasse ad adattare tutti i capitoli uno dietro l'altro senza mai prendere pause per rallentare la storia e dare tempo al manga di andare avanti con le uscite.

Ebbene, proprio nell'episodio non canonico sopracitato, abbiamo assistito a una lezione fatta da Sakura sulle arti mediche a cui ha preso parte anche Sarada intenzionata a seguire le orme della madre considera un esempio e un idolo. Durante l'episodio si sono scoperte diverse cose. Come approfondito in un precedente articolo, si è notato che Sarada e Sakura non parlano molto, o che comunque si aggiornano poco sulle questioni personali. Siamo anche venuti a sapere, cosa che già in qualche modo conoscevamo ma che non era mai stata detta chiaramente, che Naruto è sempre stato una frana e per niente portato per le arti mediche. Ad ammetterlo e stato lui stesso durante l'episodio.

Infatti, Sarada attraverso una serie di disavventure riesce a ingannare la classe e sé stessa, facendo credere che effettivamente stia riuscendo a passare i test che sua madre ha ideato per capire se un ninja è, o meno, predisposto per le arti mediche. Quando arriva Boruto le cose, però, si fanno ancora più concitate e i risultati positivi di Sarada provocano un clamore tale da spingere Sakura a chiamare Naruto e Shikamaru per assistere. Eppure, come ci si aspettava da un episodio il cui obiettivo era quello di far comprendere che mentire è sbagliato, durante uno dei test la giovane Uchiha fa letteralmente esplodere il manichino che invece doveva curare, rivelando a tutti, sotto sua stessa ammissione, che non è per nulla portata per quel tipo di arte ninja. La giovane si scusa con la madre per la vergogna ed è qui che interviene Naruto, rivelando di non essere mai stato bravo nelle arti mediche e confessando che, in realtà, ha più debolezze che punti di forza.

Ovviamente, noi, da appassionati di vecchia data, effettivamente sappiamo com'era Naruto da giovane e da ragazzo. Sappiamo quanto fosse scarso in alcune cose e quanto si sia impegnato per migliorare i suoi punti di forza e farsi accettare da tutti. E a confermare la versione del Settimo, andando a creare un siparietto ironico, sono stati gli stessi Boruto, Shikamaru e Sakura.

Hai visto l'episodio 152? Ti è piaciuto? Facci sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti.

Svelati i nomi dei prossimi episodi di Boruto: rivedremo anche Himawari.