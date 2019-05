Naruto: rivelata la copertina del romanzo dedicato a Kakashi

Il successo del manga di Masashi Kishimoto, attualmente impegnato nel suo nuovo manga, Samurai 8: La storia di Hachimaru, sta continuando grazie alla avventure di Boruto. Tuttavia, Shueisha ha annunciato un nuovo romanzo su Kakashi, parte della serie di biografie Naruto Retsuden. Vediamo quindi le informazioni appena pubblicate.

Sappiamo che il romanzo si intitolerà Naruto: Kakashi Retsuden: Rokudaime Hokage to Ochikobore no Shōnen", in inglese "Naruto: Kakashi Biography: The Sixth Hokage and the Failure Boy". A scrivere il romanzo è Jun Esaka, che si era già occupata di Naruto: Sasuke Shinden, light novel parte delle serie realizzata per celebrare il 25° anniversario di Jump J Books, rivista sempre di Shueisha.

Un delle fonti più importanti per quanto riguarda l'universo di Naruto, Boruto Explorer, ha pubblicato la copertina della light novel in arrivo il prossimo 4 giugno per il mercato giapponese. La copertina, che trovate in calce alla notizia, raffigura Kakashi Hatake di profilo con delle montagne sullo sfondo, mentre lo stile è quello delle copertina del manga di Naruto.

Veniamo inoltre a conoscenza del fatto che il romanza sarà costituito da 256 pagine. Jump J Books ha già in programma di pubblicare altri romanzi della serie, nonostante questo di Kakashi sia l'unico annunciato fino ad ora.

