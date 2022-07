Naruto, rivelato il primo box dell'edizione home video di Yamato Video

Una delle opere shonen più importanti di sempre è senza dubbio Naruto. Nato dalla matita di Masashi Kishimoto tra le pagine di Weekly Shonen Jump, il manga di Naruto ha ottenuto un grandissimo successo, lo stesso che ha accompagnato l'omonima serie animata. A ottobre, una mostra celebrerà il ventesimo anniversario dell'anime di Naruto.

Yamato Video negli scorsi mesi ha raggiunto un accordo con Eagle Pictures per la distribuzione in formato home video di numerosi anime di successo. Oggi sono stati finalmente aperti i preordini dell'edizione DVD e di quella Blu-Ray del primo box di Naruto, già mostrato da Yamato Video su Facebook.

Come potete vedere nel post Facebook in fondo a questa notizia, il primo box home video di Naruto conterrà la prima parte della serie composta da 35 episodi, oltre a un booklet di 24 pagine, e sarà a tiratura limitata e numerata. I preordini sono aperti al prezzo di 56,10€ per l'edizione Blu-Ray, mentre per l'edizione DVD a 49,99€. Il box verrà messo in commercio ufficialmente a partire dal 28 settembre 2022.

Vista la tiratura limitata e numerata del primo box di Naruto, consigliamo a tutti gli interessati di effettuare il preordine quanto prima. La serie completa di Naruto in edizione home video sarà composta da 5 cofanetti, ognuno contenente una diversa stagione.