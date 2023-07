Naruto: rivelato il titolo ufficiale del oneshot di Minato Namikaze

La storia di Naruto si è conclusa ormai da anni, con il mondo di Masashi Kishimoto adesso affidato al figlio del settimo Hokage, il giovane Boruto Uzumaki, che sta affrontando una delle sfide più ardue della sua vita. C'è però spazio per una storia parallela che getterà i lettori in un passato lontano e quasi sconosciuto.

Dal sondaggio di popolarità mondiale è emerso che il personaggio più amato del mondo di Naruto è Minato Namikaze, quarto Hokage e padre del protagonista. E, come stabilito in precedenza, sarà il protagonista di un capitolo speciale disegnato da Masashi Kishimoto in persona. Annunciato da qualche mese, adesso il suo debutto è vicino, anche se mancava ancora un dettaglio su questo progetto: la traduzione occidentale del oneshot.

È stato finalmente rivelato il nome inglese ufficiale di questo capitolo speciale. Mentre era già ben noto quello giapponese, Naruto Gaiden: Uzu no Naka no Tsumujikaze, era ancora in bilico la traduzione ufficiale inglese, che approderà su Manga Plus domenica 16 luglio 2023. Adesso il nome è ufficiale, il oneshot si intitolerà Naruto: The Whorl Within the Spiral, che, tradotto in italiano, significa "Naruto: Il vortice nella spirale".

Come ben noto, il oneshot si incentra su Minato Namikaze e sulla sua storia, pertanto il titolo è un riferimento molto chiaro a Kushina Uzumaki e al Rasengan. Torneranno quindi personaggi storici di Naruto: siete curiosi di sapere cosa accadrà? Ecco i primi spoiler del oneshot di Minato.