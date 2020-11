Naruto: Rock Lee prende vita in un video cosplay realizzato da un fan

Nonostante sia finito da anni Naruto e i suoi protagonisti continuano a mantenere un posto speciale nel cuore di tutti i fan della saga. Pur avendo ancora la possibilità di seguire le avventure dei ninja nelle pagine di Boruto, alcuni personaggi iconici restano nella memoria cosi come li abbiamo visti nel manga di Masashi Kishimoto.

Gli shinobi che abbiamo visto in azione nel manga e nell'anime di Naruto sono tantissimi e molti di questi sono sicuramente rimasti nel cuore. Guadagnarsi un posto speciale nei ricordi dei fan non è certamente facile ma alcuni personaggi sono stati caratterizzati ad opera d'arte e la loro storia non può che restare sempre nei nostri ricordi. Itachi Uchiha è sicuramente uno dei nomi che suscitano più nostalgia e ammirazione e a cui un fan di Naruto ha dedicato un commovente tributo.

Non sorprende dunque veder continuamente dei cosplay dedicati ad alcuni dei personaggi di Naruto come ad esempio Ino o Konan. Questa volta però si è voluto rendere omaggio a Rock Lee, altro grande protagonista tra gli shinobi di Konoha. Il cosplay questa volta non si limita ad uno scatto; Swae Lee ha infatti condiviso su twitter un brevissimo video con sottofondo musicale.

Senza indugiare oltre vi lasciamo al videocosplay di Rock Lee, fateci sapere cosa ne pensate di questa interpretazione del ninja del Villaggio della Foglia.