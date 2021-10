Naruto: Rock Lee sale sul ring della WWE con un cosplay della star Zelina Vega

Quella che doveva essere una notte di brividi e terrore, si è invece dimostrata un'ottima occasione per sfoggiare liberamente le proprie passioni. Vediamo la superstar WWE Zelina Vega fare "dolcetto o scherzetto" nei panni di Rock Lee, il sopracciglione di Naruto!

Anime e manga sono ormai una passione più che comune tra i vari VIP del mondo. Un ennesimo esempio è il costume di Halloween portato dall'atleta professionista Zelina Vega, la quale si è esibita in bellissimo cosplay di Rock Lee!

Mentre per le strade italiane vediamo i soliti zombie e vampiri, la WWE superstar Vega ha deciso di travestirsi da ninja, ma non uno normale, bensì uno dei ninja del Villaggio della Foglia di Naruto. La wrestler, infatti, è una grande amante dell'opera di Masashi Kishimoto e più volte ha dimostrato questa passione portando dei cosplay a tema. In precedenza, infatti, è salita sul ring della WWE con un costume ispirato all'Akatsuki, oppure ancora esibendosi in un cosplay di Neji Hyuga.

Questa volta, però, in linea con la sua professione, ha deciso di vestire i panni di Rock Lee, lo specialista del taijutsu. Nel più recente TikTok condiviso con i suoi fan, Zelina Vega si trasforma nel ninja di Konoha, assumendo le sue pose più tipiche. Oltre alla capigliatura a caschetto e al costume attillato verde, la wrestler indossa delle sneaker personalizzate. Riuscirà ad aprire le Otto Porte Difensive del Chakra, una volta scesa sul ring della WWE?

Nel frattempo, la sua collega AEW Jade Cargill si è cimentata in un cosplay di My Hero Academia. Vi lasciamo infine al cosplay di Sakura dell'italiana Kidochan.