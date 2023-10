Naruto: quanti romanzi ci sono e come si legano alla storia?

Quando un'opera diventa universale come è stato per Naruto è naturale vederla prendere diverse forme: una di queste è quella dei romanzi, che hanno davvero proliferato negli anni. Scopriamo assieme quanti e quali sono.

Tenetevi forte perché i romanzi di Naruto sono davvero una valanga. Ci sono infatti ben ventisei romanzi tratti dal manga più tre relativi ai film, quindi davvero un numero enorme se per caso volete recuperarli. Proviamo a fare un po' di ordine allora. Come quando avevamo ricostruito quanto tempo passa dall'inizio alla fine di Naruto.

Naruto Hiden è una serie di sei romanzi ambientati dopo la fine del manga: ognuno si concentra su un personaggio diverso e sono tutti illustrati da Masashi Kishimoto.

Naruto Shinden invece è una serie più breve di tre romanzi incentrati su Itachi e Sasuke.

L'anime di Boruto è stato adattato in una serie di romanzi chiamati Boruto: Naruto Next Generations Novels con al momento cinque libri.

C'è poi una seconda serie chiamata Naruto Shinden ambientata durante gli eventi di Boruto ma incentrata sui personaggi adulti, con quattro romanzi all'attivo.

Naruto Retsuden racconta del periodo di Kakashi come Hokage ed è formata da tre romanzi.

Ci sono poi otto light novel che non fanno parte di alcuna serie (come quelle tratte dai film per esempio).

E voi li avete mai letti questi romanzi? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo ai momenti più scioccanti di tutto Naruto.