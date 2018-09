Naruto: il romanzo dedicato a Sasuke rivela che il ninja ha superato la barriera del suono

È risaputo che i ninja del mondo di Naruto siano estremamente veloci, ma tale velocità ha comunque un limite. Nemmeno Shisui Uchiha, al tempo soprannominato “il Fulmineo”, avrebbe infatti potuto capovolgere le leggi della fisica, ma pare che qualcuno abbia escogitato un modo per oltrepassare la velocità del suono: Sasuke Uchiha, naturalmente.

Da sempre considerato un prodigio, l’attuale capostipite del Clan Uchiha ha infatti elaborato una tecnica in grado di incrementare la propria velocità. Grazie alla traduzione effettuata dall’infaticabile utente Reddit Organic Dinosaur, che negli ultimi mesi sta traducendo il romanzo dedicato al personaggio e intitolato Sasuke Shinden, abbiamo recentemente appreso dell’esistenza di una nuova tecnica del fulmine.



Come accennato in un nostro recente articolo, nel romanzo il ninja ha dovuto sostituire Konohamaru come insegnante della nuova Squadra 7, e di conseguenza si è ritrovato a dover allenare Boruto Uzumaki, Mitsuki e la figlia Sarada. Lo shinobi ha mostrato ai ragazzi come utilizzare il chakra elementale per potenziare gli altri attacchi, e ha usato il suo chakra del fulmine per ricorrere ad un paio di trucchi legati al lancio dei kunai.



Il romanzo ha infatti svelato che Sasuke può creare da un singolo palmo delle linee parallele di elettricità, le quali vengono poi utilizzate come linee guida per lanciare un kunai speciale che appunto conduce elettricità. Il kunai di Sasuke viaggia infatti ad una velocità inimmaginabile, che a detta del ninja supera addirittura quella del suono (343 metri al secondo). A ragion veduta, qualora Sasuke fosse in grado di utilizzare tale velocità anche in battaglia, nessun avversario potrebbe evitare il suo kunai: nemmeno il già velocissimo Hokage!

Creato originariamente da Masashi Kishimoto, Naruto è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, concludendosi dopo 700 capitoli. Protagonista dell’opera è un giovane ninja che sogna di diventare il capo del suo villaggio natale. Ambientato diversi anni dopo la conclusione dell’opera, Boruto: Naruto Next Generations racconta invece le avventure del figlio dell’Hokage in carica.