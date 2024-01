Naruto e Rufy sono grandi amici? Lo conferma un disegno dell'autore di ONE PIECE

Tra i fandom di ONE PIECE e Naruto non scorre buon sangue. Essendo due tra le serie manga più famose di sempre, ed essendo anche state serializzate per lungo periodo in contemporanea, si discute spesso su quale sia il migliore tra i due. Nella realtà, invece, tra gli autori di Naruto e ONE PIECE c'è grande rispetto e amicizia.

Il confronto tra i Big 3 è inevitabile. Per diverso tempo ONE PIECE, Naruto e Bleach sono stati i porta bandiera di Weekly Shonen Jump e ognuna di queste tre opere può essere amata in base ai gusti personali. Non è raro vedere battaglie immaginarie tra il trittico di protagonisti – noi vi abbiamo ad esempio parlato del più forte tra Naruto e Rufy -, ma nella realtà dei fatti non c'è alcun 'odio' tra questi manga. E se anzi vi dicessimo che canonicamente Naruto Uzumaki e Monkey D. Rufy sono amici?

Naruto andò avanti anche grazie a ONE PIECE e nelle due opere si nascondo diversi easter egg in cui i due autori si celebrano a vicenda. Un disegno datato 2014, però, consolida il forte legame tra Naruto e ONE PIECE.

Proprio nell'anno in cui i fan videro la conclusione di Naruto Shippuden, Eiichiro Oda di ONE PIECE pubblicò un disegno meraviglioso in cui vediamo Naruto e Rufy chiacchierare amabilmente come due grandi amici. Nell'artwork in calce all'articolo vediamo Rufy proiettato nel mondo di Naruto, con indosso un grosso shuriken e un coprifronte di Konoha sopra al suo Cappello di Paglia. Il pirata rende omaggio a un'opera celebre giapponese, mentre Naruto contrariato afferma di non aver mai pronunciato quella parola.