Naruto, Rufy e Ichigo, chi è il più alto? Il confronto tra i protagonisti dei Big Three

I protagonisti degli shonen più famosi, che si sono distinti descrivendo un'intera epoca, sono immediatamente riconoscibili. Tutti conoscono le figure principali di ONE PIECE, Naruto e Bleach, ovvero, rispettivamente, Monkey D. Rufy, Naruto Uzumaki e Ichigo Kurosaki. I tre personaggi hanno per un decennio fatto sentire la propria presenza.

Queste storie infatti hanno raggiunto il loro apice contemporaneamente e hanno avuto un anime andato in onda nel loro momento migliore nello stesso periodo. I lettori e spettatori dell'epoca potevano godersi delle sfide epiche in tutti e tre i prodotti contemporaneamente. Questo ha messo i protagonisti non su uno stesso piano, ma quasi, in una continua comparazione tra loro. E c'è una questione fisica sulla quale si può dibattere: l'altezza. Quale tra Rufy, Ichigo e Naruto è più alto? Ecco le loro altezze nel corso dei loro manga.

Naruto parte da tredicenne, quindi più piccolo degli altri due, a 143 centimetri circa, crescendo poi fino a 166 centimetri a 16 anni. Alla fine del suo manga, ormai da adulto alla fine di Naruto Shippuden, raggiunge ben 180 centimetri. Discorso simile si può fare per Ichigo Kurosaki che, all'inizio di Bleach, è già alto 174 centimetri. Cresce relativamente poco nell'età adulta, raggiungendo 181 centimetri. Infine c'è Rufy, che si ferma a 174 centimetri a 18 anni, quindi post timeskip, e difficilmente crescerà ancora, se non di qualche centimetro. Rimane quindi uno dei più bassi dei Mugiwara ma anche il più basso dei tre protagonisti.

Quindi, Ichigo Kurosaki di Bleach è il più alto dei tre protagonisti degli storici big three. Vi aspettavate questo risultato, con lo shinigami che ha battuto il ninja e il pirata, anche se per un solo centimetro?