Naruto Saga torna in edicola: tra romanzi, guide e Rock Lee

Il grande successo in edicola della Naruto Color, ha portato La Gazzetta dello Sport a stilare un nuovo piano editoriale che comprenderà una raccolta unica, in quaranta uscite, per comprendere appieno ciò che il manga non racconta. Prossimamente, in edicola arriva Naruto Saga.

Dopo aver pubblicato i 72 volumi originali dell’opera di culto di Masashi Kishimoto, interamente a colori, la Gazzetta dello Sport torna in edicola con una nuova iniziativa, sempre incentrata sul mondo di Naruto. Kaguya è stata sconfitta, ma Naruto e Sasuke hanno affrontato altre avventure inedite.

La nuova collana, è composta da 40 uscite, che comprendono la saga spin-off di Rock Lee, la guida ufficiale al manga e gli altri book ufficiali, e i romanzi usciti, tra cui Il Settimo Hokage e il marzo rosso. Questa raccolta, che approfondisce l’universo narrativo di Naruto, è imperdibile per gli appassionati dell’esuberante ninja del Villaggio della Foglia che sognava di diventare Hokage.

La pubblicazione dei volumi, probabilmente settimanale, dovrebbe avvenire già nel mese di luglio, ma al momento non sono ancora state rese note informazioni certe. Al momento, La Gazzetta dello Sport pubblica in edicola Haikyu!!.

Il primo volume in uscita sarà Naruto: Il Settimo Hokage e il Marzo Rosso. Dalla seconda uscita fino all’ottava, verrà pubblicato Naruto Manga: Rock Lee – Prodezze di un giovane ninja, lo spin-off in stile chibi di Kenji Taira che segue le vicende del Team Gai. La collana, prosegue poi con l’uscita di altri adattamenti delle novel e guide ufficiali.