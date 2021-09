Naruto diventa un saiyan: il crossover con la razza di Dragon Ball

I brand più famosi di Shueisha sono stati spesso coinvolti in un crossover. Akira Toriyama si è dedicato a qualche immagine di ONE PIECE, nei videogiochi di Ultimate Ninja Storm abbiamo visto Naruto vestire i panni di Goku e tanto altro ancora. Escludendo quindi il campo amatoriale, Naruto è già entrato nel mondo di Dragon Ball.

Ma potrebbe andare oltre? Finora infatti l'abbiamo visto soltanto con il gi arancione di Goku che ha sostituito la tuta nera e arancio iconica di Naruto in alcuni prodotti collaterali. Per vedere un'altra versione di un crossover tra Naruto e Dragon Ball è obbligatorio l'intervento dei fan. L'utente Twitter Rabid Baboy ha deciso di unire questi due mondi, rendendo Naruto ancora un saiyan, ma non il protagonista.

Il giovane Naruto indossa nell'illustrazione in basso l'armatura saiyan che portava inizialmente Vegeta. La tuta blu di base fa pendant con il coprifronte che indossava prima del cambio di Shippuden, mentre poi il ninja indossa l'elastica ma resistente corazza bianca e gialla con le spalline. Sul pettorale sinistro si può notare il simbolo di Konoha, un piccolo dettaglio originale.

In un'altra fan art, abbiamo visto tutti i protagonisti shonen in un crossover, mentre in Animal Crossing è spuntata una Konoha realizzata da un appassionato.