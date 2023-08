Naruto: Sakura creata dall'AI per la vita vera, come sarà? Ecco le foto, è fedelissima

Ci sono tanti personaggi in Naruto, molti dei quali sono particolarmente amati dai fan della serie. Masashi Kishimoto li ha tratteggiati tutti più o meno bene, e certi apprezzamenti si sono visti anche nel sondaggio mondiale di popolarità Narutop99. Tra questi, c'è da considerare anche la crescita di Sakura Haruno, uno dei membri del Team 7.

Sakura Haruno è stata spesso uno dei personaggi più bistrattati di Naruto, e anche con Boruto: Naruto Next Generations non è stata particolarmente apprezzata. Nonostante ciò, c'è uno stuolo di fan che è dalla sua parte e cerca di sottolineare le sue caratteristiche in ogni situazione. Pertanto, c'è chi vorrebbe vedere molto spesso la ragazza dai capelli rosa proposta in rete in vari modi. Ovviamente, si vedono spesso dei cosplay di Sakura, sia quando era giovane ai tempi di Naruto sia da adulta come nella storia di Boruto.

C'è però anche un trend che sta prendendo sempre più piede di recente, ovvero quello di ricreare i personaggi di manga e anime tramite AI e vari modelli predefiniti, che vengono poi modificati e riadattati da alcuni illustratore per realizzare dei personaggi quanto più fedeli possibili alle controparti cartacee. Ed ecco come sarebbe Sakura Haruno nella realtà secondo una AI, proposta dalla pagina MySmartArts.

Sakura da giovane ha la stessa atmosfera che ha nel manga, con i capelli rosa portati corti, il coprifronte sulla testa a mo' di fiocco e la sua divisa rossa. Nelle varie foto la si vede sia a mezzobusto che a figura intera, e così si possono notare tutti i dettagli del suo fisico. E a voi è piaciuta?