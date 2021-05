Naruto: Sakura vi lascerà senza fiato in questo cosplay da 10 e lode

Il capolavoro di Masashi Kishimoto, Naruto, sta proseguendo in Boruto: Naruto Next Generations, sequel spin-off che sta raccontando le gesta del figlio del Settimo Hokage. Ad ogni modo, i fan non hanno mai dimenticato quei personaggi che hanno contraddistinto l’epopea ninja più celebre di Weekly Shonen Jump.

Mentre il manga di Boruto prosegue con il capitolo 58, da pochi giorni disponibile su Manga Plus, finalmente anche in Italia il franchise torna a dar notizie dopo l’annuncio di Mediaset dell’imminente uscita dei nuovi episodi doppiati dell’anime previsti a partire dal prossimo 26 maggio su Italia 2 alle 21:10. Attualmente, sappiamo che questa nuova tranche di puntate coprirà gli episodi dal 569 al 613, in versione originale e priva di censure.

A tal proposito, recentemente una famosa cosplayer di fama internazionale, Christina Volkova, artista che vanta quasi 200mila seguaci solo su Instagram, ha recentemente condiviso in rete una straordinaria interpretazione personale di Sakura Haruno, l’eroina principale per buona parte della storia di Naruto. Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole apprezzamento da parte della community dedicata con oltre 15 mila manifestazioni positive.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria e realistica interpretazione di Sakura, la ritenete sufficientemente simile al personaggio originale? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.